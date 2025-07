Rock (e politica), Bruce Springsteen a San Siro attacca Trump e unisce le generazioni

Negli anni Sessanta e Settanta tutto era politica, a cominciare dalla musica. Oggi niente, forse, è politica. O ci illudiamo che sia così, persi come siamo tra uno scrolling infinito sui social, diserzione in massa delle urne e finiti a dialogare con ChatGPT su questioni esistenziali.

Poi arriva lui, Bruce Springsteen, e in un concerto di tre ore filate nel catino bollente di San Siro tutto sold out – penultima tappa del tour europeo che chiude giovedì, sempre a Milano – rimette al centro la politica. Attacca Donald Trump, certo, ma non solo.

Canta e prova a rilanciare la politica come speranza per il futuro, come terreno sacro dei diritti, come rispetto dei più deboli, come voce di chi non ha voce, come prosecuzione del sogno (americano) con le armi, perfettibili, del dibattito, della democrazia, della libertà di critica e non dell’esibizione della ferocia e dall’ostentazione dei soldi.

Su un palco essenziale, con le bandiere americana e italiana issate alla sommità, il Boss non ha bisogno di spettacoli fantasmagorici, effetti speciali, fuochi d’artificio, ballerini e paillettes, bastano il suo gilet, la chitarra e la voce graffiante per trascinare i quasi sessantamila di San Siro dove i capelli bianchi sono una foltissima rappresentanza.

Sì, perché tra le altre cose – e scusate se è poco – Bruce Springsteen ha questa straordinaria capacità che molti leader non hanno più: unire le generazioni. Genitori e figli, nonni, zii e nipoti. I boomer e la Generazione Z, chi è cresciuto a mangiadischi e chi con YouTube e TikTok. Accanto a me c’era un bambino di 3 anni che si divertiva nonostante le cuffie. Poco più sotto, una coppia di nonni aveva in braccio un bimbo di dieci mesi, anche lui con tanto di cuffie. Perché nei concerti di Bruce Springsteen bisogna immergersi già da neonati per sentire l’atmosfera, assaporare il gusto, dire “io c’ero”.

Pronti, via e quando ancora non è calata la sera, si parte con il rock epico e tirato di No Surrender e My Love Will Not Let You Down, due brani quasi gemelli dell’era Born in the USA quando il Boss duellava e polemizzava con Ronald Reagan che provò ad assoldarlo non capendo che quel brano raccontava un’America diversa da quella edonista degli anni Ottanta.

Sul palco c’è anche Stevie Van Zandt, in forte dubbio dopo l’operazione di appendicite a cui è stato sottoposto una decina di giorni fa in Spagna, che lo ha costretto a saltare due date in Germania. Il pirata è lì, tiene botta, anche se con meno duetti spalla a spalla a cui ci aveva abituati.

Un avvio quasi obbligato perché il ritorno del Boss a San Siro coincide anche con il trentesimo anniversario del primo, memorabile concerto in Italia, quello del 21 giugno 1985, sempre qui a San Siro. Un concerto che è divenuto un marchio d’identità, un motivo d’orgoglio, il sigillo di appartenenza per un’intera generazione che ha potuto dire “Io c’ero” e ne ha trasmesso il fuoco ai figli e ai figli dei figli.