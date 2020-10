Cambia, ma non scompare: la famiglia nella società postfamiliare

Il documentario su papa Francesco del registra russo-statunitense Evgeny Afineevsky e le frasi riportate su famiglia, unioni civili e attenzione verso le persone omosessuali hanno richiamato una grande attenzione a livello mondiale, intercettando un nervo scoperto del dibattito sociale, politico,culturale ed ecclesiale. Il tema è complesso, e quindi servono parole pensate, non reazioni pregiudiziali, nella contrapposte tifoserie dei pro e dei contro; sembra banale dirlo, ma forse è opportuno ricordarlo, in tempi in cui si pretende di commentare con 140 caratteri su Twitter il secolare Magistero della Chiesa o gli sfidanti messaggi di Papa Francesco. E questo è tanto più necessario in un “cambiamento d’epoca” così drammatico, veloce e radicale, come quello che stiamo attraversando (sempre per usare parole di papa Francesco).

Personalmente, tra i molti modi con cui la Chiesa ha messo a tema la famiglia in questa transizione storica non posso non partire dal 1981, anno di promulgazione della Familiaris consortio – firmata da San Giovanni Paolo II il 22 novembre, seguita da innumerevoli interventi di tre Papi, arrivata all’Amoris laetitia del 2016, e passando anche per grandi eventi nel mondo, come gli Incontri Mondiali delle famiglie, ai quali ho avuto la fortuna di partecipare più volte. In tutti è risuonato forte e chiaro il richiamo alla bellezza della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, aperta alla vita, e fondata sul Sacramento, per i credenti. Il tutto testimoniato soprattutto, prima ancora che nelle parole alte e vibranti dei Papi, dei cardinali, dei relatori ai convegni, da migliaia di famiglie semplici, raccolte attorno ad una Chiesa casa ospitale delle famiglie. Ho ancora negli occhi le famiglie di campesinos e indios al Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, nel 2009, sento ancora le pressanti domande delle famiglie di ogni parte del mondo e le paterne risposte di Papa Benedetto XVI a Milano, nel 2012, nella spianata dell’aeroporto di Bresso, ricordo con commozione le appassionate parole sulla famiglia di Papa Francesco a Filadelfia nel 2015 e a Dublino nel 2018.