Chi è l'attrice che interpreta Alda Merini da adolescente

Stasera su Rai 1 va in onda il film diretto da Roberto Faenza Folle d'amore coproduzione Rai Fiction - Jean Vigo Italia, che racconta la vita della poetessa milanese Alda Merini ispriandosi al libro di Enza Alfano Perché ti ho perduto (Peroone)

La poetessa nelle fasi della sua vita è interpretata da diverse attriici: quando è un'adolescente ha il volto fresco di Sofia D’Elia, classe 2006 che oltre a recitare e anche una musicista. Già all’età di 9 studia recitazione, successivamente si è avvicinata al canto lirico e leggero e al pianoforte, con viaggi continui tra Roma e la Puglia, senza mai trascurare la scuola. Roberto Faenza dice di lei: «Sofia a mio avviso è straordinaria. Per la sua sensibilità e l'attenzione che ha quando entra in scena. È un volto interessante, fragile e sapiente. Ideale per il cinema. Per me è stata perfetta nel ruolo di Alda Merini da adolescente. Perché Alda Merini, a differenza di quello che si dice, in quella fase della sua vita è stata una ragazzina sensibile e piena di vita». Ecco invece cosa dichaira Sofia su questo importante ruolo: «Quando sono stata scelta per Folle d’amore: Alda Merini, ho provato una gioia immensa e allo stesso tempo un grande senso di responsabilità. È stato per me un onore e colgo l’occasione per ringraziare il maestro Roberto Faenza, la produttrice Elda Ferri, con i quali ho già lavorato per il film “Hill of Vision”, e Rai Fiction di questa grande opportunità. Aver conosciuto e letto le opere della poetessa Alda Merini sui banchi di scuola e interpretarla poi in un’opera cinematografica è stata un’esperienza davvero importante e formativa. Di lei, leggendo il copione e documentandomi, mi ha affascinato la sua passione per la poesia e la musica e soprattutto la sua libertà mentale. A soli 15 anni esordisce come autrice e, anche se molto giovane, è determinata nel realizzare i suoi sogni, nonostante il contesto storico e socio culturale in cui vive la sua adolescenza. Ho ammirato la sua forza e il coraggio delle sue scelte. Mi rendo conto di quanto la mia generazione a volte sia superficiale nell’affrontare i progetti per il futuro, indirizzandosi verso scelte più comode o comunque che non rispecchiano in pieno la propria personalità. Alla mia età, spesso si hanno altre priorità.Coltivare una passione e crearsi degli interessi, fin da piccoli, come insegnano i grandi personaggi della storia e della letteratura, può aiutare noi giovani ad avere un atteggiamento più maturo di fronte alle nostre scelte. Interpretare Alda Merini mi ha insegnato a rispettare le donne che in passato hanno lottato per farsi ascoltare, dando a noi la possibilità di vantare oggi una maggiore libertà di espressione. La preparazione di un ruolo è come un viaggio all'interno di noi stessi, dove emergono dei lati nascosti del nostro carattere, per poi raccontarli attraverso le emozioni e le sensazioni del personaggio che sto interpretando. Ringrazio Alda Merini per avermi permesso ulteriormente di crescere e di comprendere meglio me stessa e la vita. Mi piace il cinema per il grande spazio che regala all’immaginazione e soprattutto perché ogni film, ogni storia ci insegna qualcosa, lasciandoci temi e messaggi su cui riflettere».