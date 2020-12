Chiara Amirante: «Ho trovato Dio negli inferi della Stazione Termini di Roma»

Pubblichiamo l’intervista realizzata nel marzo 2019 a Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, in occasione dei 25 anni dell’associazione. Amirante è stata insignita martedì dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della medaglia di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per il suo straordinario contributo al recupero delle marginalità e fragilità sociali e al contrasto alle dipendenze», come si legge nella motivazione del Quirinale, «da sempre impegnata nel recupero degli emarginati, dei giovani con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e prostituzione, attiva nelle carceri e con i bambini di strada».

Quando nei sotterranei della stazione Termini di Roma Chiara Amirante appena ventiseienne si trovò faccia a faccia con lo sguardo agonizzante di Angelo, un ragazzo che per farla finita era arrivato alla terza overdose, si chiese se fosse quella la strada giusta per lei. Poi alzò lo sguardo e lesse quello che Angelo aveva scritto su un muro: “Nonostante la vostra indifferenza noi esistiamo”. «Era Gesù che sulla croce gridava a Dio perché lo avesse abbandonato. Capii che dovevo andare avanti». Voce sottile, quasi impercettibile. Sorriso radioso. C’è qualcosa di folle in tutto quello che ha fatto e continua a fare questa donna la cui salute è tornata ad essere malferma dopo la guarigione inspiegabile (e non richiesta) di tanti anni fa. Da quell’incontro di una notte d’inverno del 1991 è nata Nuovi Orizzonti, un’associazione internazionale di volontariato che, partita da Trigoria, alle porte di Roma, nel 1994, oggi è presente in vari Paesi del mondo e conta duecentoventotto centri di accoglienza, più di mille equipe di servizio, settecentomila cavalieri della luce. L’8 dicembre 2010 è stata riconosciuta dal Vaticano come associazione internazionale privata di fedeli di diritto pontificio.

Che ricordo ha di quella notte?

«Facevo già volontariato in stazione tra i clochard e gli immigrati ma nei sottopassaggi non ci andava nessuno. Io sapevo che i più disperati erano proprio lì: alcolizzati, tossicodipendenti, donne costrette a prostituirsi, ex detenuti, clochard. Quando arrivai c’era una rissa. Vidi Angelo, per terra, che aveva tentato la terza overdose per farla finita. Cercai un posto dove portarlo ma non trovai nulla. Mi tornarono in mente le parole del Vangelo: “Non c’era posto, per loro, nell’albergo”. L’impotenza di non poter fare nulla fu per me uno shock fortissimo».

Che fine fece quel ragazzo?

«Si salvò. Due giorni dopo venne a portarmi un regalino per ringraziarmi di avergli salvato la vita. Restai di stucco. Mi disse: “In vent’anni di strada nessuno si era mai fermato per chiedermi come stavo. Voglio incontrare anch’io questo Gesù che ti ha portato a rischiare la vita per me”».

E lei?

«Capii perfettamente che la nostra indifferenza può uccidere e il semplice ascolto può salvare la vita di una persona».

Che cosa l’ha spinta, quella notte, a scendere negli inferi?

«Fu il culmine di un percorso. Avevo riscoperto la fede da poco. Ero assediata dalla malattia. Stavo per perdere completamente la vista a causa di un’uveite che presto mi avrebbe portato alla cecità totale. Ero a un passo dalla disperazione eppure sperimentavo nel mio cuore una pace e una gioia profondissime. Mi proposi di portare questa serenità ai disperati come me. Sembrava un’idea matta».

Lo era, soprattutto per le sue condizioni di salute.

«Infatti chiesi a Dio un segno: “Signore, se sei Tu che mi metti nel cuore questo folle desiderio di andare di notte nei deserti delle nostre metropoli, mettimi anche nelle condizioni di poterlo fare”».

Cosa accadde dopo?

«L’indomani andai a Messa. Il Vangelo del giorno era quello in cui il lebbroso chiede a Gesù di guarirlo. Io non chiesi nulla ma arrivò la mia guarigione all’improvviso, completa, inspiegabile dopo tre anni di dolori atroci e otto mesi da quasi cieca. Interpretai quella risposta come la risposta che cercavo. Da quel momento il popolo della notte è diventata la mia nuova famiglia».

La strada era tutta in salita, però.

«Quando vedi giovani imprigionati nell’inferno della droga, della tratta, della schiavitù ti senti impotente. Cercavo di indirizzare questi disperati nelle strutture ma non era facile tutti i giorni trovare per loro un pasto caldo, un alloggio. Pensai di dover fare qualcosa per queste persone, a cominciare un percorso di spiritualità partendo dal Vangelo».

I media chiamano “popolo della notte” chi vuole divertirsi. È così?

«Si comincia col volersi divertire e si finisce col perdersi. La notte, pian piano, da fisica, diventa notte dell’anima».

Di cosa soffrono queste persone?

«Di solitudine. Il resto è una conseguenza: anoressia, bulimia, sessodipendenza, droga, dipendenza da Internet. Il popolo della notte non sta solo in periferia ma nei quartieri più chic. Non c’è coscienza di quanto siano devastati i nostri ragazzi oggi perché le loro sono povertà invisibili. Il barbone lo vedi, chi ha ricevuto una coltellata al cuore no».