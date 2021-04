Chiesa e denaro, la credibilità dei pastori e lo "sterco del diavolo"

Fra Basilio Magno, Dante, Lutero e papa Francesco la formula arriva persino in televisione in un programma che ha sconcertato non pochi fedeli, trasmesso su Rai3, Report il 12 aprile: un affastellato di problematiche e testimonianze, che ha suscitato perplessità, dubbi e rancori. Per quanto ci riguarda il punto di Archimede è Gesù di Nazareth. Investire non è un oggettivamente un male. La parabola dei talenti (Mt 25, 14-30) e quella dell’amministratore infedele (Lc 16, 1-9) ce ne offrono ampia conferma. Diventa un problema allorché si è chiamati, come l’amministratore infedele, a maneggiare risorse non proprie, ancor più, e qui sta la differenza, se provengono dalle offerte dei fedeli al vescovo di Roma, perché presieda la carità, in tutte le sue dimensioni: temporale (cibo, vestito, vaccino…), intellettuale (ricerca, teologia, formazione…) e spirituale (dono gratuito del sé agli altri).

La questione di fondo nella quale si inquadra questo tema degli scandali finanziari sta nel sovrapporsi della finanza all’economia, in tutti i settori. Se il denaro deriva dal lavoro e deve essere ad esso connesso, i suoi traffici si realizzano in un ambito governato non dall’impegno, ma dall’astuzia. In tale contesto spesso ci si ritrova in “zone grigie”, ovvero borderline, nei cui labirinti è difficile districarsi, in quanto i confini fra il bene e il male, il peccato e il reato non risultano immediatamente percettibile.

Proprio in questa “terra di mezzo” o “zona grigia” si muovono inchieste giornalistiche o trasmissioni televisive come quella sopra citata. Pertanto, risulta difficile per l’uomo della strada acquisire un’opinione sicura circa le ipotesi avanzate. Nel frattempo, domina in tutti noi il dubbio e l’incertezza e, come si dice in gergo, non sappiamo a che santo votarci (una proposta sarebbe quella di san Zaccheo [Lc 19, 1-10], ritenuto tale dalle chiese orientali, meno da quella latina).

Qualcosa, tuttavia, possiamo rilevare ed acquisire da queste vicende. Al di là delle responsabilità penali dei singoli, il contesto ha mostrato in maniera evidente e, forse solo per le persone più ingenue, sorprendente, l’esistenza non solo di strani personaggi, ma di vere e proprie “strutture di peccato”, anche dentro la Chiesa santa di Dio. L’azione profetica e autenticamente riformatrice di papa Francesco sta progressivamente mettendo in luce la logica iniqua di queste strutture e pian piano smantellandole e ricostruendo un contesto di trasparenza, al quale forse l’ambiente ecclesiastico non è abituato. Di questo progetto concretamente fa parte la vigilanza sui fondi delle singole congregazioni (dicasteri) e della stessa segreteria di stato all’APSA e alla Segreteria per l’Economia, in modo che si sottragga all’arbitrio di singoli la gestione delle risorse.

Sebbene, nella gestione precedente, i personaggi coinvolti di volta in volta in operazioni finanziarie rischiose in punto di diritto potrebbero essere considerati non colpevoli di reati, resta, come faro per leggere e interpretare le vicende, di cui si stanno occupando i media, quanto ha detto il Papa in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Vaticano: «Esorto tutti, affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assoluta trasparenza delle attività istituzionali dello Stato vaticano, soprattutto nel campo economico e finanziario, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto dei parametri e delle “buone pratiche” correnti a livello internazionale, e appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa cattolica. Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi istituzionali, tengano dunque una condotta che, mentre denota un fattivo ravvedimento – ove occorra – riguardo al passato, sia anche irreprensibile ed esemplare per il presente e il futuro» (27 marzo 2021). Come si vede il papa esorta ad andare ben oltre la mera legalità.