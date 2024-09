Chiesti 6 anni di carcere per Salvini nel processo Open Arms

Alla fine di una requisitoria di 7 ore, i Pm di Palermo hanno chiesto di condannare a 6 anni di carcere Matteo Salvini per avere impedito cinque anni fa, quando era ministro degli Interni nel governo Conte, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti, con l'accusa di averli sequestrati a bordo della nave spagnola Open Arms.

Richiesta che ha avuto un effetto dirompente nel mondo della politica: «Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa e processato per avere difeso i confini del proprio Paese», commenta Salvini.

Secondo i Pm di Palermo, Salvini avrebbe agito nel 2019 non per una strategia concordata col governo Conte, come invece sostiene la difesa, ma per l'interesse ad aumentare il proprio consenso elettorale facendo leva sulla lotta all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, non c'era alcun pericolo di terrorismo a bordo della nave e dunque non c'era alcuna necessità di proteggere la sovranità dello Stato.Inoltre, le condizioni dei migranti per quell'azione si aggravarono di giorno in giorno.

Per motivare la richiesta di condanna, il pm Marzia Sebella ha sottolineato che «il pos doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo, e quel diniego consapevole e volontario ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c'era ragione". Quindi un pensiero ai migranti, "i grandi assenti in questo processo: non ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestini o criminali, magari perché una casa non ce l'hanno. Leggeremo a uno a uno i nomi di queste persone per ricordarle». Parole apprezzate da Oscar Camps, fondatore di Opem Arms: «Siamo emozionati».

Il sostituto procuratore Geri Ferrara, assieme alla collega Giorgia Righi, ha affermato che «non si tratta di un processo politico: sono stati valutati atti amministrativi come il ritardo o la negazione del porto assegnato per sbarcare. L'elemento chiave, per l'accusa, è stato quando Salvini ha assunto il ruolo di ministro e ha spostato le decisioni sulla gestione degli sbarchi e del rilascio dei pos dal Dipartimento libertà civili e immigrazione al suo ufficio di gabinetto. È stato lui, insomma, ad assumere tutte le decisioni, era lui che veniva informato in modo costante e quotidiano». Per i pm «non è accettabile l'idea di anteporre la protezione dei confini nazionali ai diritti umani. C'è un principio chiave non discutibile: nel nostro ordinamento, per fortuna democratico, i diritti umani prevalgono sulla protezione della sovranità dello Stato», ha sottolineato Geri Ferrara. Che conclude: «La persona in mare va salvata ed è irrilevante la sua classificazione: migrante, componente di un equipaggio o passeggero perché per il diritto internazionale della convenzione Sar anche un trafficante di essere umani o un terrorista va salvato, poi se è il caso la giustizia fa il suo corso».