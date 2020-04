«Così con il Mes la Grecia è finita ko. Il rischio per l'Italia? Tutto da vedere»

Covid19. Per mesi questa sigla ha dominato i nostri pensieri e i nostri discorsi. Poi ne è spuntata un’altra, non meno minacciosa: Mes. Dalla medicina alla finanza, il sentimento di angoscia e oppressione non è cambiato. Anche perché non sapevamo di preciso che cosa fosse quel Covid19 e allo stesso modo non sappiamo di preciso che cosa sia questo Mes, ovvero Meccanismo Europeo di Stabilità (detto anche Fondo salva-Stati). Anche perché di Mes ora ce ne sono due. Quello “normale”, pieno di condizioni che possono anche essere capestri, e quello “dietetico” che, secondo le ultime decisioni in ambito europeo, dovrebbe fornire all’Italia 36 miliardi di euro da spendere nella sanità messa a così dura prova dal virus e da precedenti anni di tagli e risparmi. È così semplice? No. Per tante ragioni. Sembra infatti che per restituire questi soldi avremmo due anni di tempo, e poi spunterebbero qua e là i soliti capestri.

E in ogni caso, per rilanciare poi l’economia italiana e quella europea occorrerebbero ben altri soldi. Quelli che dovrebbero trovarsi nel Recovery Fund (appunto, Fondo per la ripresa) che dovrebbe dotarsi di 500 miliardi a che avrebbe, lui sì, un sacco di condizioni e di trabocchetti. Una sola cosa è certa: il 23 aprile si riunirà il Consiglio europeo in cui capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione Europea decideranno, appunto, come funzioneranno il Mes dietetico e il Recovery Fund. Ovvero, quali saranno le clausole che l’Italia sarà chiamata prima a trattare e poi a sottoscrivere. Lì si capirà che fine faremo. Prima di firmare, insomma, sarà opportuno leggere bene le clausole scritte in piccolo in fondo alla pagina. Perché nessuno regala i miliardi, tanto meno i Paesi “frugali” del Nord Europa che li hanno accumulati lavorando, risparmiando e amministrando con oculatezza.

E se qualcuno vuol capire che cosa può succedere quando si firmano le carte sbagliate, può dare un’occhiata a “Laboratorio Grecia”, il docu-film scritto e diretto da Jacopo Brogi e realizzato dalla redazione di Come Don Chisciotte, sito internet di controinformazione e dal collettivo di fotoreporter Vox Populi. Interamente autofinanziata con una lavorazione durata cinque anni, la pellicola racconta la vicenda della Grecia dall’autunno del 2009, quando il primo ministro George Papandreou rivelò che i bilanci nazionali erano stati truccati dal precedente Governo, e per tutti gli anni in cui i prestiti europei e internazionali, legati appunto a condizioni ferree, sottoposero il popolo greco a un’inaudita stagione di sacrifici e sofferenze. Ne parliamo con Jacopo Brogi, autore della sceneggiatura e regista del film, disponibile su YouTube a questo link