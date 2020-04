Coronavirus, il Papa crea un task-force per la "fase due"

Da tempo papa Francesco mette in guardia sul dopo pandemia e sulle conseguenze economiche e sociali che l’emergenza sanitaria avrà sulle fasce più povere e fragili della popolazione. Mentre la comunità scientifica studia un possibile vaccino, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2020, parlano di un calo del 3% del prodotto interno lordo mondiale. La flessione sarebbe peggiore della “Grande depressione” degli Anni Trenta.

Per questo Francesco guarda, con preoccupazione, alla “fase 2” e ha istituito una task-force di studio per il dopo pandemia. Il Pontefice, spiega una nota della Sala Stampa vaticana, ha chiesto al Dicastero per lo Sviluppo umano integrale «di creare una Commissione, in collaborazione con altri dicasteri della Curia Romana, per esprimere la sollecitudine e l'amore della Chiesa per l'intera famiglia umana di fronte alla pandemia di Covid-19, soprattutto mediante l'analisi e la riflessione sulle sfide socioeconomiche e culturali del futuro e la proposta di linee guida per affrontarle».

Il Dicastero presieduto dal cardinale Peter Turkson «ha dunque istituito una Commissione che prevede cinque Gruppi di lavoro». Il Gruppo di lavoro 1, coordinato dal Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, «è dedicato all'ascolto e al sostegno delle Chiese locali, in un servizio che le renda protagoniste delle situazioni che vivono, in cooperazione con Caritas Internationalis» e ha il compito di «collaborare positivamente con le iniziative di carità promosse da altre realtà della Santa Sede, quali l'Elemosineria Apostolica, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Farmacia Vaticana».

Il Gruppo di lavoro 2, coordinato dallo stesso Dicastero, «si occuperà della ricerca e dello studio della pandemia, di riflettere sulla società e sul mondo post Covid-19, particolarmente nei settori dell'ambiente, dell'economia, del lavoro, della sanità, della politica, della comunicazione e della sicurezza». I partner del Gruppo «saranno le Pontificie Accademie per la Vita e delle Scienze, insieme a varie Organizzazioni che già collaborano» con il Dicastero.

Il Gruppo di lavoro 3, coordinato dal Dicastero per la Comunicazione, «si occuperà di informare circa l'operato dei Gruppi e promuoverà la comunicazione con le Chiese locali, aiutandole a rispondere in maniera autentica e credibile al mondo post Covid-19».

Il Gruppo di lavoro 4, coordinato dalla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, «sosterrà la Santa Sede nelle sue attività e nei suoi rapporti con i Paesi e gli Organismi internazionali, comunicando ad essi i frutti della ricerca, del dialogo e delle riflessioni prodotte».

Il Gruppo di lavoro 5, infine, coordinato ancora dal Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, «è responsabile del finanziamento per sostenere l'assistenza della Commissione per il Covid-19 alle Chiese locali e alle organizzazioni cattoliche, e la sua attività di ricerca, analisi e comunicazione». Gli obiettivi dei cinque Gruppi di lavoro, presentati al Papa il 27 marzo scorso, «saranno coordinate da una Direzione, che riferirà direttamente al Santo Padre», composta dal prefetto del Dicastero referente, il cardinale Peter Turkson, dal segretario, monsignor Bruno-Marie Duffè, e dal segretario aggiunto, appena nominato, don Augusto Zampini.