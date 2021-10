«Dalli'io al noi per salvare il Pianeta»

«Non abbiamo più tempo. Ormai la transizione ecologica non è più differibile». Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord traccia il bilancio della due giorni di lavoro sul tema “Nessuno si salva da solo. Dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti per un nuovo rinascimento sociale ed ecologico”. «Abbiamo selezionato tra i relatori, e sottolineo che per la maggioranza si è trattato di relatrici, esperti del settore, tecnici, studiosi, ma anche persone che hanno avviato start up ed esperienze che hanno dimostrato che un altro stile di vita è possibile».

Da, della fondazione per lo sviluppo sostenibile, a Tiziana Benassi, assessore alle politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, per citare solo alcuni degli intervenuti, si è spaziato dalle considerazioni sul consumo di anidride carbonica delle abitazioni alla possibilità di un car sharing per disabili alle cooperative di prodotti bio di eccellenza ella portata di tutte le tasche, alla necessità di tessere «nuove e più profonde relazioni sociali e ambientali», come sottolinea Cauteruccio. «Un tema che sarà affrontato anche dalle prossime Settimane sociali che si svolgeranno a Taranto dal 21 al 24 ottobre.Nelle Settimane sociali, «nate nel 1907 per ispirazione di Giuseppe Toniolo e che tanto hanno contribuito al tessuto sociale italiano, basti pensare a quelle del 1946 che hanno riflettuto sui temi poi entrati in Costituzione», ha ricordato monsignor Santoro, «si discuterà del “Pianeta che speriamo”»., ma da accogliere come un dono», un secondo passo che è «l, che ci dice che non esiste una questione ambientale separata dalla questione sociale» e, infine, «dalla chiusura in se stessi all’apertura alla comunità. In questo ci guida la Fratelli tutti che, al secondo capitolo, ci indica l’icona del Buon Samaritano».