Don Fabio Stevenazzi torna a fare il medico contro il Coronavirus

Don Fabio è molto schivo a dispetto del suo carattere gioviale. Intende entrare nell’équipe della task force dell’Ospedale di Busto Arsizio impegnata a combattere il Coronavirus in punta di piedi, evitando clamore, a fianco “di coloro che da settimane si stanno prodigando al massimo delle loro forze”, ci dice, “e che alla fine avranno fatto molto più di me”.

Don Fabio è un sacerdote di 48 anni con “vocazione adulta”, si dice in gergo ecclesiale. Dal 1997 era un medico internista, abituato all’urgenza del Pronto soccorso di Legnano, dove ha lavorato per 10 anni. E’ diventato sacerdote nel 2014, a 42 anni. Ma le vie del Signore sono infinite. E così ha tolto momentaneamente la tonaca e si è reinfilato il camice bianco. La considera una chiamata, la normale prosecuzione della sua missione al servizio del prossimo. Ha salutato i suoi parrocchiani e si è messo a disposizione del nosocomio dell’Alto Milanese, trasformato in centro medico di prima linea contro il Covid-19. Qui arrivano i malati dalle “zone rosse”, dai focolai dove ormai le strutture sono al collasso, come a Bergamo. Qualche giorni fa ha salutato i suoi parrocchiani della Chiesa di San Cristoforo, a Gallarate. Ora le anime da servire sono i malati dei reparti di infettivologia che lottano con questo maledetto virus.

“Forse sono un attrezzo un po’ arrugginito, ma sento di poter dare il mio contributo”, ha scritto sul sito della diocesi di Milano, “magari anche per smuovere altri a fare lo stesso anche se sono, comprensibillmente, intimoriti". Nasce tutta da qui, dalla consapevolezza dell’essere sacerdote e medico e, quindi, di doversi mettere a servizio nel momento dell’emergenza del Coronavirus, la sua scelta maturata, "apprendendo dai giornali, che anche ex colleghi con i quali avevo studiato al San Matteo di Pavia sono diventati volontari a Codogno”.

Tutto il resto è avvenuto in un lampo: “Il vicario episcopale di Zona, monsignor Giuseppe Vegezzi e il prevosto di Gallarate, don Riccardo Festa, – al quale avevo manifestato questo mio desiderio -, ottenendo il parere favorevole dell’Arcivescovo, si sono detti d’accordo”, ha raccontato sempre sul portale Chiesadimilano.it. “Ho, dapprima, inviato il mio curriculum a un primario dell’ospedale di Gallarate che è mio parrocchiano. L’Ufficio delle risorse umane dell’Asst “Valle Olona” ha individuato nell’ospedale di Busto Arsizio il luogo che presentava maggiore necessità. Allora, come prevede il bando di Regione Lombardia per l’assunzione immediata, vista la crisi, ho provveduto a inoltrare l’autocertificazione della mia laurea, il mio curriculum di studi universitari, comprendente anche la specializzazione quinquennale in Medicina interna. L’Asst ha subito recepito la domanda. Per 4 ore ho partecipato all’addestramento, apprendendo le procedure per il biocontenimento e la salvaguardia personale e dei colleghi. Ho persino montato un respiratore”.

“Buon lavoro! Tutti abbiamo bisogno di preghiera, forza e coraggio”, si congeda così don Fabio, splendido testimone del clero ambrosiano, della Chiesa in uscita di Francesco, “ospedale da campo” anche nei fatti e non solo nelle metafore, prima di affrontare la sua nuova missione. Al ritorno dal reparto vivrà isolato in un’abitazione della sua parrocchia, senza vedere nessuno. “Mi sono già attrezzato per celebrare l'Eucarestia da solo, nel mio salotto”.