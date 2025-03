Euroflora 2025, il trionfo del verde tra scienza, musica e tradizione

Euroflora 2025 si annuncia come un’edizione straordinaria: non solo una mostra floreale, ma un caleidoscopio di eventi, incontri e performance artistiche che trasformeranno il Waterfront di Levante di Genova, dal 24 aprile al 4 maggio, in un teatro a cielo aperto della bellezza, della sostenibilità e della conoscenza.

Tra le novità più attese, il debutto di un ciclo di incontri con i grandi divulgatori scientifici italiani: Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, interverrà il 24 aprile, mentre il 28 aprile sarà la volta di Mario Tozzi con una riflessione provocatoria intitolata "Prove tecniche di estinzione". Il 29 aprile, spazio alla musica e alla botanica con Peppe Vessicchio, autore de "La musica fa crescere i pomodori".

Nel cuore dell’evento anche i due simboli del recente trionfo del tennis italiano: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, esposte dal 24 aprile al 3 maggio nel Palasport, davanti all’area del Comune di Genova. Attesa anche la visita della capitana azzurra Tathiana Garbin.

Spazio ai professionisti del verde con un fitto programma di convegni: Coldiretti e CNR apriranno i lavori il 24 aprile con una ricerca dedicata al ruolo delle piante nella lotta all’inquinamento indoor. Seguiranno incontri promossi da Confagricoltura, CONAF, Università di Torino, Catania e Genova, con focus su sostenibilità, floro-turismo, innovazione e parità di genere. Particolare attenzione al paesaggio, sia rurale sia urbano, con contributi di architetti, urbanisti e studiosi.

Non mancherà il contributo della scienza applicata: l’Istituto Italiano di Tecnologia presenterà, tra il 24 e il 28 aprile, dimostrazioni di robotica in campo ortofloricolo. In parallelo, il Parco delle Cinque Terre mostrerà la maestria nella costruzione dei muretti a secco.

Ampio spazio all’artigianato, al gusto e alle tradizioni liguri: spettacoli teatrali, show cooking, mostre e degustazioni celebreranno i borghi dell’entroterra e i loro prodotti tipici. Il 29 aprile torna protagonista il pesto genovese al mortaio, mentre il 27 aprile si parlerà di patate tradizionali con il Parco dell’Aveto.

Anche la moda sarà di scena con “Fiori di stile”, sfilata di abiti scenografici ispirati al mondo floreale, realizzati dagli studenti dell’Istituto Duchessa di Galliera. Le presentazioni di eventi e mete turistiche “amiche” di Euroflora completeranno l’offerta, da Aromatica di Diano Marina al Festival Sibelius di Zoagli, fino alla pedalata culturale di Imperia autentica.

L’arte bonsai sarà protagonista all’arena Tamerice con dimostrazioni quotidiane, tra cui quelle del maestro giapponese Naoki Maeoka (dal 26 al 29 aprile). A seguire, i maestri italiani guideranno i visitatori alla scoperta dell’equilibrio tra forma e armonia vegetale. Spettacolari anche le composizioni floreali di Federfiori: in calendario i nomi più noti del settore come Federico Silvestri, Fabrizio Panone, Jessica Tua, Marina Bulanova e Francesco Bannini.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza ci sarà la musica, che accompagnerà l’intero percorso espositivo: concerti acustici, momenti jazz, swing, tropical e classica si alterneranno grazie ai cicli “Naturalmente Acustico” e “Harmony in Bloom”. Nell’ultima giornata, il 4 maggio, spazio al gran finale sinfonico con il Comune di Zoagli.

L’iniziativa è organizzata da Porto Antico di Genova Spa con Comune di Genova, Camera di Commercio, Regione Liguria e sotto l’egida dell’AIPH, l’associazione internazionale dei produttori florovivaistici. I 152 giardini espositivi, estesi su 85mila metri quadrati indoor e outdoor affacciati sul mare, celebrano l’eccellenza florovivaistica italiana ed estera, l’architettura del paesaggio e le tecnologie ambientali più avanzate.

Main sponsor è Iren Spa, sponsor ufficiale Basko, insieme a una rete di partner e supporter. Tra i media partner: RAI, Gardenia, Casa Facile, Topscape, il Secolo XIX e Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento.

🎟 Info e biglietti: www.euroflora.genova.it