Da Matilde Serao a Tina Pica: le donne che hanno lasciato il segno nel territorio campano (e non solo)

Continua il racconto di donne di grande talento, coraggiose, libere, originali, spesso sconosciute al grande pubblico, accomunate dall’amore per il proprio territorio e per aver lasciato un segno nella storia della loro regione e del nostro Paese. Nata da un’idea produttiva di Giovanni Minoli e prodotta da Gloria Giorgianni per Anele, dopo Donne di Calabria arriva Donne di Campania, docu-serie in onda in prima visione su Rai Storia da venerdì 20 settembre in prima serata, opera selezionata nell’ambito del Programma POC ‘NUOVE STRATEGIE PER IL CINEMA IN CAMPANIA 2’ della Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania.

Un’inedita narrazione al femminile in 6 puntate da 50 minuti per ripercorrere le storie di sei donne campane, coraggiose, caparbie e intraprendenti, che hanno lasciato un importante segno nel loro percorso di vita e professionale legato al proprio territorio; saranno raccontate da sei attrici campane in un confronto generazionale che vuole valorizzare un’immagine eterogenea e non convenzionale della Campania, tutta al femminile, lontana dai luoghi comuni e dagli stereotipi, recuperando dalla memoria collettiva storie esemplari di modernità.

Antonia Truppo, Maria Pia Calzone, Iaia Forte, Marisa Laurito, Monica Nappo e Rebecca Furfaro sono le attrici-narratrici di queste sei storie: Concetta Barra (Procida, 1922 – Napoli, 1993), cantante e attrice, Matilde Serao (Patrasso, 1856 - Napoli, 1927), la prima donna italiana a fondare e dirigere un quotidiano, Elvira Notari (Salerno, 1875 - Cava de’ Tirreni, 1946), la prima regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale, Luciana Viviani (Napoli, 1917 - Roma, 2012), partigiana e politica italiana, Tina Pica (Napoli, 1884 - Napoli, 1968), attrice e commediografa, e Maria Teresa De Filippis (Napoli, 1926 - Scanzorosciate, 2016), la prima donna ad aver corso in Formula 1.

«Donne di Campania, prosegue il racconto - che Anele intende presidiare - sulle eccellenze femminili del Paese attraverso un percorso in vari territori», dichiara Gloria Giorgianni, ideatrice e produttrice del progetto, «in un progetto più ampio che racconterà storie di grandi donne legate a ciascuna Regione italiana (sono già in sviluppo Donne del Veneto e Donne di Sardegna).Donne molto diverse tra loro, le cui storie possono essere simbolo e ispirazione per le nuove generazioni: donne che hanno combattuto per migliorare le condizioni della propria terra, che si sono affermate in ambiti all’epoca quasi totalmente maschili, e che hanno raggiunto, emancipandosi dai dogmi vigenti, l’autodeterminazione della propria posizione sociale»,