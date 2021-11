Franca Leosini: «La fede, padre Pio e Roncalli. Stavolta mi confesso io»

Spulciando sul taccuino fitto di note dopo oltre un'ora di colloquio: «Non so parlare con le parole degli altri». «Tutti mi chiedono il quaderno autografato ma l'ho promesso solo al mio regista». «Non anticipo mai le domande anche se i miei interlocutori sanno che quando vado a incontrarli non parleremo dell'ultimo film di Woody Allen». «Le storie mi attraversano». «Rubo l'anima per poi restituirla». «Non tutti in carcere riescono a costruirsi un simulacro di vita». «Chi parla con me ha sempre un restauro d'immagine e una ricaduta sociale». «Nei casi di cronaca io vado in verticale perché mi prendo tutto il tempo per leggere e analizzare gli atti». «Generalizzare è sempre un crimine». «I tre verbi che frequento con più assiduità sono capire, dubitare, raccontare». «Scrivo come parlo, il mio non è un italiano di periferia». «La misericordia è fondamentale per la redenzione anche sociale di chi ha sbagliato». «Ho due amici intimi: padre Pio e papa Giovanni».

Anche stavolta Franca Leosini non ha deluso il suo interlocutore. La signora che ha disegnato la geografia del delitto italiano portando in Tv, dal 1994 ad oggi, la bellezza di novantotto Storie Maledette, è tornata in prima serata su Raitre per raccontare Che fine ha fatto Baby Jane?, il titolo del programma ripreso alla lettera dall'omonimo film del 1962 interpretato da Bette Davis e Joan Crawford. Nello studio televisivo, Leosini ripercorre la vicenda umana e giudiziaria del protagonista della puntata il cui volto viene svelato solo quando viene riportato al presente e inizia a raccontare il “secondo tempo” della sua storia dopo aver scontato la pena ed è tornato un uomo libero.

Al cospetto di questa giornalista, definita “l'Agatha Christie italiana”, sono sfilati secoli di condanne e ossessioni perverse, dichiarazioni ostinate d'innocenza e realtà parallele, abissi morali e moventi misteriosi, raptus di follia e misfatti covati a lungo. Nomi entrati nell'immaginario collettivo e sovente protagonisti anche al cinema. Come Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci sul quale Ridley Scott sta girando un film con Lady Gaga. Angelo Izzo, l'ex ragazzo nero dei Parioli che nel 1975 con Andrea Ghira e Gianni Guido sequestrò e uccise Rosaria Lopez e devastò per sempre l'esistenza di Donatella Colasanti sul litorale pontino protagonisti del discusso film La scuola cattolica tratto dal romanzo di Edoardo Albinati. E ancora: Gigliola Guerinoni, la “mantide di Cairo Montenotte”. Marco Mariolini, il “collezionista di anoressiche” che ispirò a Matteo Garrone il film Il primo amore. Wanna Marchi («lei, con le sue creme dimagranti, è stata l'ossessione di generazioni di ciccioni ma chi è veramente: una perfida calcolatrice o un'emerita deficiente?»), Fabio Savi, il capo della banda della Uno Bianca, Donato Bilancia, Pietro Pacciani, Pino Pelosi, Rudy Guede, Luca Varani, Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Giura che oltre quattro lustri in giro per le carceri italiane non l'hanno impressionata più di tanto: «Ho più paura di prendere un mezzo pubblico all'ora di punta che di un assassino».

Tornerà Storie Maledette?

«Ho dovuto interrompere perché con le restrizioni attuali è impossibile entrare in carcere. La pandemia è imprevedibile ma non è detto che non torni».

Com'è nata l'idea di Che fine ha fatto Baby Jane?

«Mi frullava in testa da un bel po’. L'impossibilità di entrare in carcere ha fatto il resto. La fatica però è uguale. Come tutte le mie trasmissioni, studio a fondo gli atti del processo, la rassegna stampa e il “dicono di lui” del mio interlocutore. Sono autrice unica, scrivo da sola tutti i testi. Io non so parlare con le parole degli altri».