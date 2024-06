Quel pasticciaccio brutto del francobollo dedicato a uno squadrista

Nello stesso momento in cui Poste italiane dedica un francobollo a Giacomo Matteotti in occasione dei cent'anni dall’ assassinio del deputato socialista simbolo dell’antifascismo, domani ci sarà la presentazione ufficiale di un francobollo su Italo Foschi a 140 anni dalla sua nascita, che invece del fascismo è stato uno dei più violenti esponenti. A denunciare lo scandalo è stato l’ex ministro e parlamentare e ora segretario dei Popolari Liberali, Carlo Giovanardi, che abbiamo raggiunto al telefono per capire come sia stato possibile questo che, nella migliore delle ipotesi, è stata un’operazione maldestra. «Faccio parte della Consulta filatelica», spiega Giovanardi, «l’organo ufficiale che sovraintende all’emissione dei francobolli. E sono venuto a sapere di questa emissione solo perché ho ricevuto un invito per la cerimonia ufficiale. Dato che la Consulta ne era all’oscuro la prima cosa che ho fatto è stata cercare di capire chi fosse questo personaggio. Prima ho consultato la Treccani e poi ho interpellato l’Istituto storico della Resistenza di Belluno. Ne è emerso un ritratto terribile, quello non solo di un violento squadrista, ma di un persecutore degli ebrei e un fiancheggiatore dei nazisti».

Sembra davvero troppo anche per un Governo che ha tra le sue fila esponenti di destra.

«Nell’ ipotesi più benevola», ipotizza Giovanardi, «si è trattato di superficialità. Italo Foschi è stato l’artefice della nascita della squadra di calcio della Roma, nata dalla fusione di altre due squadre e come tale è ricordato nel sito della A.S. Roma. Deve essere arrivata una richiesta in tal senso e nessuno si è dato la briga di approfondire la sua biografia. Nell’ ipotesi più malevola invece è stato un tentativo di controbilanciare la commemorazione di un eroe antifascista come Matteotti. Io sono un democristiano e come tale credo in certi valori come l’antifascismo e in generale la condanna di ogni tipo di totalitarismo, in primis quelli che in nome del comunismo hanno compiuto nefandezze ed eccidi, e per esempio vorrei che il nome di Tito fosse rimosso da piazze e vie italiane. Nel caso del francobollo si tratta di un caso ancora più grave, perché i francobolli fanno il giro del mondo e dovrebbero, anche secondo le linee guida, essere intitolati a personaggi defunti e in cui la maggior parte degli italiani si senta rappresentato. Ovviamente domani non sarò presente alla cerimonia, ma anche se il francobollo fosse ritirato la frittata è stata ormai fatta; i francobolli fisicamente ci sono, e rischiano di diventare oggetti da collezione di grande valore economico».

E, probabilmente, per qualcuno anche simbolico.