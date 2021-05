Il frate che è stato "accanto" a Carla Fracci: «La malattia l'aveva resa assetata di Dio»

«È stata una grande emozione sentire Giovanni Nuti leggere il testo di congedo che ho preparato per Carla Fracci».

Il biblista Alberto Maggi, frate dell’Ordine dei Servi di Maria, racconta a Famiglia Cristiana il rapporto speciale che lo univa alla grande ètoile morta il 27 maggio scorso e della quale si sono celebrati i funerali nella Basilica di San Marco a Milano sabato pomeriggio.

«Con l’approssimarsi della malattia, che lei ha nascosto a tutti, Giovanni Nuti le ha fatto conoscere due miei libri che ho dedicato al tema del morire e della morte», racconta frate Maggi. Si tratta di Chi non muore si rivede, uscito nel 2012 per Garzanti, «e nel quale racconto la mia esperienza in ospedale sospeso tra la vita e la morte», e quello successivo, uscito nel 2017 sempre per Garzanti, L’ultima beatitudine – La morte come pienezza di vita. «Sono due tappe di un cammino unico», riflette Maggi, «e il secondo ho potuto scriverlo perché ho fatto esperienza della malattia e del dolore in una corsia d’ospedale, ad Ancona, dove sono stato sorretto dalla mia straordinaria voglia di vivere e da una fede allegra e contagiosa che ha conquistato il cuore di tanti altri ammalati, miei compagni di sventura, e dei medici e infermieri».

Carla Fracci, animata da fede profonda ma vissuta sempre con pudore e discrezione, ha trovato grande consolazione in questi scritti di frate Maggi: «Qualche mese fa mi ha inviato un messaggio in segreteria per ringraziarmi», racconta Maggi che mi fa ascoltare il messaggio vocale dell’ètoile: «Mi volevo congratulare per questi due libri meravigliosi ai quali ho fatto una grande pubblicità», dice Carla Fracci con una voce serena, quasi squillante, «sono divertenti e ironici, malinconici e tristi. Insomma, me li sono proprio goduti. A presto, spero».

Un appuntamento con frate Maggi, che vive a Montefano, sempre rinviato a causa della pandemia e che si sarebbe dovuto svolgere il 30 agosto prossimo: «Dovevamo incontrarci a fine estate, sarebbe venuta qui a trovarmi, ora verrà, in un altro modo», dice Maggi. Il frate nutre per l’ètoile una profonda ammirazione: «Da ragazzino», racconta, «volevo fare il ballerino e ho avuto sempre una grande passione per la danza. Prima di decidere di entrare in convento, nel 1969, lavoravo al Comune di Ancona e quando andai via il Commissario prefettizio mi chiese che regalo d’addio volessi. Gli dissi: “Vorrei conoscere Carla Fracci dal vivo”. Fui esaudito. Ci incontrammo e fu davver emozionante. Poi l’ho vista tante volte a teatro, anche con Nureyev. Una volta», prosegue, «venne al teatro di Ancona per esibirsi con il Corpo di Ballo della Scala e durante l’intervallo andai a bussare al camerino per salutarla. Il marito, Beppe Menegatti, mi sgridò ma lei fu molto cortese e gentile e mi fece l’autografo sul programma di sala».

Negli ultimi tempi la riflessione sulla morte per Carla Fracci si era fatta più impellente: «Ci sentivamo spesso», racconta Maggi che così definisce la sua spiritualità: «Carla Fracci attraverso la bellezza è riuscita a intessere una relazione particolare con il Divino, la malattia l’aveva resa assetata di Dio. Trovò il mio messaggio positivo perché ho parlato della bellezza della morte che è un compimento non la fine di tutto. Lei ha lavorato fino all’ultimo nella consapevolezza che la morte non è la fine ma un nuovo inizio. Conoscendo questa sua grande fede e ricchezza spirituale ho scritto questo messaggio su richiesta di Giovanni Nuti ma non pensavo che lo leggesse ai funerali».