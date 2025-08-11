Gaza, respinto a Tel Aviv don Nandino Capovilla di Pax Christi

«Siamo arrivati oggi pomeriggio a Tel Aviv con un gruppo di quindici persone di Pax Christi e provenienti da Roma e Venezia per un pellegrinaggio di pace in Terra Santa nell’ambito della campagna “Ponti non muri”. Tra noi c’era anche don Nandino Capovilla (in alto, in una foto di repertorio, ndr), parroco a Marghera (Venezia), dal 2009 al 2013 coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Noi siamo riusciti a passare i controlli, lui no. Gli è stato notificato un diniego a entrare nel Paese motivato con “considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico”, come si legge in inglese e in israeliano sul documento».

È la testimonianza di monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv: «Ho subito contattato il Patriarcato di Gerusalemme e avvisato anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi», racconta al telefono, «non riesco a capire come mai don Nandino sia stato bloccato. Lui non è mai stato tenero con la politica del governo israeliano e di recente ha pubblicato un libro, Sotto il cielo di Gaza (Edizioni La Meridiana), scritto insieme a Betta Tusset, in cui racconta quello che sta avvenendo nella Striscia dopo il 7 ottobre attraverso le testimonianze di un funzionario di lungo corso delle Nazioni Unite a Gaza. Nel libro ci sono anche le storie dei palestinesi e le preghiere di monsignor Michel Sabbah, Patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini dal 1987 al 2008. Non so se è per questo libro che ha ricevuto il divieto a entrare nel Paese. Anch’io ho fatto diverse dichiarazioni, anche dure, sulla politica del governo di Netanyahu ma non sono stato trattenuto».

Con Famiglia Cristiana Ricchiuti ricostruisce quello che è accaduto: «Don Nandino è stato bloccato e portato in una sala e noi non l’abbiamo più visto», spiega, «anch’io ho fatto diverse dichiarazioni contro il governo Netanyahu ma sono riuscito comunque a passare. È una situazione incresciosa e molto preoccupante».

Ricchiuti spiega il significato di questo pellegrinaggio programmato da tempo e che durerà una settimana, fino al 18 agosto: «Siamo diretti a Gerusalemme, dove abbiamo chiesto di incontrare il cardinale Pizzaballa, e poi ci sposteremo a Betlemme e in qualche villaggio palestinese. Vogliamo parlare con le autorità, la gente comune e stabilire un contatto anche i movimenti pacifisti israeliani che non tollerano la politica di occupazione perseguita dal governo del loro Paese nella Striscia di Gaza. Ho chiesto anche al cardinale Zuppi di accompagnarci con l’amicizia e soprattutto la preghiera. Non ci aspettavamo, sinceramente, che il viaggio cominciasse in questo modo».