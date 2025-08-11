Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
lunedì 11 agosto 2025
 
il caso
 

Gaza, respinto a Tel Aviv don Nandino Capovilla di Pax Christi

11/08/2025  La denuncia di monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale del movimento, volato in Israele per una missione di pace in programma fino al 18 agosto: «Ai controlli all'aeroporto Ben Gurion don Nandino è stato bloccato e ha ricevuto un diniego a entrare nel Paese motivato con “considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico”. Non sappiamo i motivi. Ho allertato anche il cardinale Pizzaballa»

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina
Il documento notificato a don Nandino Capovilla dai funzionari israeliani
Il documento notificato a don Nandino Capovilla dai funzionari israeliani

«Siamo arrivati oggi pomeriggio a Tel Aviv con un gruppo di quindici persone di Pax Christi e provenienti da Roma e Venezia per un pellegrinaggio di pace in Terra Santa nell’ambito della campagna “Ponti non muri”. Tra noi c’era anche don Nandino Capovilla (in alto, in una foto di repertorio, ndr), parroco a Marghera (Venezia), dal 2009 al 2013 coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Noi siamo riusciti a passare i controlli, lui no. Gli è stato notificato un diniego a entrare nel Paese motivato con “considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all'ordine pubblico”, come si legge in inglese e in israeliano sul documento».

È la testimonianza di monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv: «Ho subito contattato il Patriarcato di Gerusalemme e avvisato anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi», racconta al telefono, «non riesco a capire come mai don Nandino sia stato bloccato. Lui non è mai stato tenero con la politica del governo israeliano e di recente ha pubblicato un libro, Sotto il cielo di Gaza (Edizioni La Meridiana), scritto insieme a Betta Tusset, in cui racconta quello che sta avvenendo nella Striscia dopo il 7 ottobre attraverso le testimonianze di un funzionario di lungo corso delle Nazioni Unite a Gaza. Nel libro ci sono anche le storie dei palestinesi e le preghiere di monsignor Michel Sabbah, Patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini dal 1987 al 2008. Non so se è per questo libro che ha ricevuto il divieto a entrare nel Paese. Anch’io ho fatto diverse dichiarazioni, anche dure, sulla politica del governo di Netanyahu ma non sono stato trattenuto».

Con Famiglia Cristiana Ricchiuti ricostruisce quello che è accaduto: «Don Nandino è stato bloccato e portato in una sala e noi non l’abbiamo più visto», spiega, «anch’io ho fatto diverse dichiarazioni contro il governo Netanyahu ma sono riuscito comunque a passare. È una situazione incresciosa e molto preoccupante».

Ricchiuti spiega il significato di questo pellegrinaggio programmato da tempo e che durerà una settimana, fino al 18 agosto: «Siamo diretti a Gerusalemme, dove abbiamo chiesto di incontrare il cardinale Pizzaballa, e poi ci sposteremo a Betlemme e in qualche villaggio palestinese. Vogliamo parlare con le autorità, la gente comune e stabilire un contatto anche i movimenti pacifisti israeliani che non tollerano la politica di occupazione perseguita dal governo del loro Paese nella Striscia di Gaza. Ho chiesto anche al cardinale Zuppi di accompagnarci con l’amicizia e soprattutto la preghiera. Non ci aspettavamo, sinceramente, che il viaggio cominciasse in questo modo».

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 