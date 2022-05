Gemma Calabresi: «Volevo vendicarmi ma Dio mi ha condotto sulla strada del perdono»

C’è un equivoco che è anche la tentazione di molti telereporter i quali, a cadavere caldo, mettono un microfono davanti alla bocca dei parenti delle vittime dei delitti più efferati chiedendo, soavi: «Ha perdonato?». L’equivoco nasce forse da un Vangelo più letto che orecchiato, o riletto secondo certe categorie del “politicamente corretto” che oltre ad essere retoriche sono anche irrealistiche, e quindi disumane. Per perdonare i carnefici di suo marito, il commissario Luigi Calabresi, Gemma Capra ci ha messo cinquant’anni. «E ancora non è finita», sussurra questa donna alla quale il 17 maggio 1972 un commando di Lotta Continua strappò per sempre il suo “Gigi” lasciandola da sola a 25 anni con tre figli, di cui uno ancora in grembo.

Se ora Gemma Calabresi Milite ha deciso di raccontare tutto nel libro La crepa e la luce – Sulla strada del perdono. La mia storia (Mondadori) è perché c’è in lei una straordinaria fiducia nella vita, perché crede fino in fondo, da cristiana vera, che cambiare in meglio è possibile, per tutti. Perché sa che occorre purificare la memoria per liberarsi dal passato, per poi protendersi in avanti, come esorta San Paolo, senza fardelli opprimenti sulle spalle. Ricominciare da capo, aprirsi al futuro, consapevoli che in ciascuno di noi si annida l’assassino ma anche il santo potenziale. Grano e zizzania insomma, come nel libero campo del mondo. Tutte queste cose Gemma le ha comprese strada facendo, tra giorni di buio opprimente e altri d’incoraggiante speranza. Ma tutto questo, racconta con un sorriso radioso, non sarebbe stato possibile senza quell’incontro misterioso con Colui che, in questi anni, l’ha presa per mano e l’ha guidata evitandole di farla naufragare sugli scogli del rancore e dell’odio.

Mi racconti di quest’incontro.

«Quella mattina del 17 maggio dopo che spararono a Gigi arrivò a casa il signor Federico, un amico di papà che abitava di fronte a casa nostra. Era impietrito, pallido. Capii subito che era successo qualcosa di grave. In questura non rispondeva nessuno. Poi arrivò don Sandro, il parroco di San Pietro in Sala. “Dimmi la verità”, lo implorai. E lui senza muovere le labbra mi disse che era morto. Mi accasciai su divano, avevo addosso un senso di devastazione totale. Guardai la casa, gli oggetti che avevamo comprato insieme e tutto, di colpo, mi parve senza senso».

Poi cosa avvenne?

«Ad un tratto sentii dentro di me un’assurda pace, una forza interiore incredibile. Avvertii come dei flash che non ero sola, che ce l’avrei fatta. Poi dissi a don Sandro: “Recitiamo un’Ave Maria per la famiglia dell’assassino che avrà sicuramente un dolore più grande del mio”».

Che lettura ha dato, dopo, di quest’episodio?

«Era il modo che Dio aveva scelto per indicarmi la strada. Io avevo 25 anni, ero giovane, amavo ballare, ascoltare i Beatles e i Rolling Stone. In quell’istante preciso ho sentito forte la presenza di Dio e ho ricevuto da Lui il dono della fede. Prima andavo a Messa, recitavo le preghiere, facevo volontariato ma era una religiosità più di tradizione che di convinzione».

È l’esperienza di Giobbe che al culmine della prova rivela: “Prima io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono”.

«È stata un’illuminazione potentissima che mi ha accompagnato per tutta la mia vita, soprattutto nei momenti più dolorosi. Quando ero scoraggiata e mi sembrava di toccare il fondo mi rifacevo, e mi rifaccio tuttora, a quella sensazione. Ho imparato sulla mia pelle che la fede non toglie il dolore e la sofferenza ma li riempie di significato, gli dà un senso, offre una prospettiva».

Il necrologio scelto per la morte di suo marito era una delle ultime parole di Gesù in Croce: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”. Lo scelse lei?

«No, non ne ero capace. Lo scelse mia madre, donna di grande fede e apertura mentale. Io il senso di quel necrologio l’avrei capito molto dopo perché all’inizio volevo solo vendicarmi».

Qual è il significato?

«Se ci fa caso, Gesù chiede al Padre di perdonare i suoi carnefici. Egli, da uomo, si rende conto di non poter perdonare subito. Con quelle parole Dio mi ha indicato la strada da percorrere. Subito dopo l’assassinio di Gigi io mi sono sentita alleggerita perché Dio aveva perdonato subito al mio posto e io ho potuto compiere il mio cammino con calma. Cammino che poi ho voluto condividere con altre persone attraverso le testimonianze e, ora, anche questo libro. Era giusto spezzare quella catena di odio e violenza con parole d’amore. L’arcivescovo di Milano, il cardinale Colombo, ai funerali disse che il necrologio era un fiore posato sul sangue di Gigi che non sarebbe mai appassito e avrebbe dato frutto».

È andata così.

«Quelle parole mi sembrarono anche un omaggio a mio marito perché lui era molto credente. Una settimana prima dell’omicidio venne a trovarci la mia maestra delle elementari e quando era andata via gli disse: “Stai attento Gigi, riguardati”. E lui rispose con le parole del Salmo: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”».

Si preparava alla morte?

«Era molto cambiato, secondo me se l’aspettava. Mi diceva di guardarmi alle spalle quando uscivo anche se lui la mattina dell'omicidio non l'ha fatto ed è stato colpito da dietro. Nella coppia sono sempre stata io quella più trainante, anche nella fede. Io avevo l’esempio di mia madre che era una donna credente ma molto aperta e non giudicava. Gigi invece aveva ricevuto un’educazione più bigotta. L’ultimo Natale insieme mi regalò una borsa bellissima avvertendomi che il vero dono era all’interno. Era una lettera che aveva scritto sul senso del Natale e della famiglia. Quando la lessi mi mise quasi ansia, come se nel percorso di fede mi avesse superato. Quando era scoraggiato per il suo lavoro gli dicevo: “Lo hai scelto tu, per te è una missione, chiedi aiuto a Dio”».