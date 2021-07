Giornalisti minacciati, nel 2021 casi aumentati dell'11%. Nel mirino soprattutto le donne

Sono 110 gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti segnalati alle Forze di Polizia nel primo semestre del 2021, in aumento dell’11% rispetto ai 99 episodi dello stesso periodo del 2020. Il 65% dei casi si è verificato in cinque regioni: Lazio (passata dai 35 casi dell’anno scorso ai 26 di quest’anno), Lombardia (dove il trend è opposto: da 7 a 16 casi), Sicilia (13), Toscana (10) ed Emilia Romagna (che da zero episodi è passata a 7). Seguono Puglia e Piemonte (6 casi a testa), Calabria (5) e Campania (4). In aumento anche le minacce alle giornaliste che sono più che raddoppiate rispetto alle 14 conteggiate nei primi sei mesi dello scorso anno. Le intimidazioni veicolate sul web (soprattutto attraverso i social) riguardano 55 episodi nel primo semestre del 2021, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020. Sono i dati illustrati dal prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia Criminale, e dal direttore del Servizio Analisi Criminale, Stefano Delfini, nell’ambito del seminario "Gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti: una minaccia alla libertà d’espressione” che si è svolto giovedì mattina a Roma organizzato dall’Ordine dei giornalisti insieme alla Direzione Centrale della Polizia criminale. Nel primo semestre del 2021, inoltre, il 27% del totale degli episodi (30 casi) è avvenuto nei confronti di giornaliste. Il 76% nei confronti di uomini (70). Il restante 5% nei confronti di redazioni o strutture giornalistiche. «I numeri dicono che il trend delle minacce è chiaramente in aumento, se consideriamo anche il fatto che c’è un sommerso dovuto alle mancate denunce da parte dei giornalisti», ha spiegato Rizzi, «il nostro obiettivo, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, è fare in modo che i cronisti denuncino sempre di più. L’altro aspetto su cui occorre soffermarsi è l’odio veicolato online, tramite i social network ma non solo, che costituisce un fenomeno in aumento e che la pandemia, con la radicalizzazione delle posizioni nel dibattito pubblico, ha acuito».

Da sinistra: il direttore del Servizio Analisi Criminale, Stefano Delfini, il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, e il consigliere Gianni Maria Stornello

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, in apertura dei lavori, ha sottolineato l’importanza del Tavolo tecnico interforze istituito nel 2017 per la tutela dei giornalisti minacciati, «di cui il seminario odierno costituisce una tappa importante del nostro lavoro insieme oltre che un’importante occasione di formazione e confronto», ha affermato, e ha commentato positivamente la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa che fa scattare obbligatoriamente la pena della reclusione per i reati di diffamazione a mezzo stampa: «Finalmente è svanito l’incubo del carcere e la Consulta ha portato l’Italia nel solco della giurisprudenza di Strasburgo». Poi Verna ha posto il problema delle querele temerarie che sono una minaccia «più sottile ma non meno insidiosa» per il lavoro dei cronisti. Al tavolo dei relatori anche Gianni Maria Stornello, componente dell’esecutivo dell’Ordine, che ha evidenziato come gli attacchi ai giornalisti siano una minaccia profonda «alle fondamenta stesse della nostra società democratica, tanto più che i cronisti con il loro lavoro portano talvolta alla luce fatti di rilievo penale e svolgono una professione di rilievo costituzionale». Per questo, secondo Stornello, «il ruolo del cronista assume un rilievo ancora più meritevole di essere tutelato. Il nostro ordinamento possiede tutti gli strumenti culturali e giuridici per impedire minacce e intimidazioni. Il nostro compito deve limitarsi a far sì che questi strumenti siano adeguatamente utilizzati».