Graziano Rossi: "Salviamo i semi per nutrire il futuro del mondo"

Banche dei semi queste sconosciute. Si sentono nominare, ma pochi sanno davvero che cosa sono e a che cosa servono. Né immaginano la loro utilità, men che meno pensano che possano tornare utili al contrasto dei cambiamenti climatici e della fame nel mondo presente e futura. Se ne parlerà a Pavia, in una tavola rotonda interdisciplinare Per salvare il mondo ci vuole un seme, che coinvolge la Caritas locale, l’Associazione Ayamé, e gli scienziati dell’Università e di Pavia e di Milano, riuniti alle 17 del 23 ottobre al Collegio Cairoli, in un incontro aperto al pubblico, quasi rispondendo – la data non è stata scelta a caso - alla recentissima esortazione apostolica Laudate Deum (ora in edicola con Famiglia Cristiana) di papa Francesco, che chiede di lavorare insieme per il bene della casa comune. Abbiamo chiesto al professor Graziano Rossi, presidente del corso di laurea in Agrifood sustainability di aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando e perché è così importante.

Ci nutriamo per la gran parte di piante che nascono da semi (lo sono le verdure, la frutta, i cereali), ma non facciamo loro caso, li diamo per scontati. Che cosa significa dire che dobbiamo salvarli?

«Il problema è proprio che non ce ne preoccupiamo, eppure dai semi, dalla loro salvaguardia, dipende la nostra sicurezza alimentare e anche la certezza di potere come umanità continuare a nutrirci anche in futuro: abbiamo capito con la guerra in Ucraina qual è stato il problema dei rifornimenti di grano all’Africa. In un mondo che si fa sempre più complesso, per i suoi conflitti e per il clima che cambia, le nostre certezze vacillano».

Per questo il problema della salvaguardia dei semi è un problema globale?

«Tendiamo a dimenticare, nel nostro privilegio di vivere nel benessere, che nel mondo ci sono ancora tante persone che non sono sicure di avere un pasto al giorno. Ce ne saranno di più in futuro: nel 2050 passeremo sulla terra da 8 miliardi e mezzo a 10 miliardi di persone, sono numeri importanti. Non solo, il cambiamento climatico e l’inquinamento impongono all’agricoltura di adattarsi a nuove sfide. Salvare i semi rari, di piante coltivate o selvatiche, è un pezzo importante della salvaguardia dell’ambiente, perché tutela la biodiversità: anche quello che non è di immediato utilizzo, potrebbe servirci in futuro».