Stragi di civili, fosse comuni, torture, atrocità indicibili commesse contro donne, bambini e persone anziane, missili su scuole e ospedali, uso di armi proibite, come le tremende bombe a grappolo, con la loro scia di morte che dura nel tempo, droni kamikaze. In otto mesi di conflitto ucraino è impressionante il campionario di orrori testimoniati dalla popolazione e raccolti da giornalisti e osservatori internazionali. Che la guerra sia, di per sé, orrenda è fuori discussione, così come è evidente che non esistono “guerre buone” o “guerre migliori”. «In questo caso, però, è stato valicato qualsiasi limite» osserva Edoardo Greppi, docente di Diritto Internazionale all’Università di Torino e Presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. Già, perché, nella sua storia, l’umanità ha sentito il bisogno di porre dei freni alla violenza più cieca. Così, nei secoli, ma soprattutto negli ultimi 150 anni, sono nati accordi i tra le Nazioni, che impongono (o, meglio, imporrebbero), anche in tempo di guerra, il rispetto di alcune elementari regole. In Ucraina, però, come in moltissimi altri conflitti sparsi nel mondo, queste regole sono state sistematicamente calpestate.

«Credo sia opportuno partire dall’articolo 48 del primo protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra, adottato nel 1977», spiega Greppi. «Quella è la “regola fondamentale”, l’architrave di tutto il sistema normativo. In base a tale regola “le parti in un conflitto devono fare in ogni momento distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, nonché tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”. Ma è evidente che in Ucraina tale distinzione è stata deliberatamente ignorata, come testimoniano le cronache quotidiane di attacchi a condomini, scuole, ospedali, infrastrutture civili, per non parlare delle atrocità perpetrate contro la popolazione. E ciò che impressiona è l’ampiezza della casistica».