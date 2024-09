I Paolini nel mondo che cambia

Si è concluso ad Ariccia, il 21 settembre, il 23° capitolo provinciale dei Paolini dal tema “I Paolini nel cambiamento d’epoca. Nel corso dei lavori è stata approvato il Documento programmatico per il prossimo quadriennio e sono stati eletti i consiglieri provinciali che affiancheranno il superiore, don Roberto Ponti (il primo a sinistra nella foto). Si tratta di don Guido Colombo, don Giuseppe Lacerenza, fratel Giorgio Agostini e don Franco Soliman. Il capitolo si è concentrato sull’importanza delle relazioni che sono «comunicazione e nascono dalla fraternità che ci rende figli del Padre nello speciale vincolo della consacrazione», come si legge nel comunicato finale. «Questa comunione ecclesiale è stata riconosciuta dal vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva, che nella mattinata di venerdì 20 settembre ha fatto visita ai Capitolari, ringraziando per la nostra presenza nel territorio della diocesi e auspicando la nascita di nuove occasioni di collaborazione, affinché il carisma paolino possa aiutare la diocesi a rispondere positivamente ai cambiamenti culturali e tecnologici che stiamo vivendo», si legge ancora. Ai lavori ha partecipato anche il superiore generale, don Domenico Soliman (a destra nella foto), che ha esortato il provinciale e i consiglieri ad avere il coraggio di osare e percorrere nuove vie di evangelizzazione. Segni di speranza vengono anche dall’espandersi della famiglia paolina nel mondo, in particolare in Cina dove si contano 99 Cooperatori paolini, 52 membri dell’Istituto Gesù Sacerdote e 17 membri dell’Istituto Maria Santissima Annunziata. E mentre don Roberto Ponti ha esortato a «dare il giusto rilievo all’evento vissuto, senza banalizzarlo pensando che non vi sia nulla di nuovo, ma disponendosi con apertura e accoglienza affinché possa nascere la volontà di esplorare nuovi orizzonti di vita fraterna e apostolica», i capitolari, recita il comunicato, hanno «rinnovano il ringraziamento alla Famiglia Paolina e ai nostri collaboratori, che hanno manifestato la loro vicinanza con la preghiera e gli auguri, ed esprimono la loro gratitudine anche ai professionisti di Mediacor per il loro apporto nel processo comunicativo, offrendo spunti importanti da valorizzare nel futuro, con uno sguardo particolare alle nuove tecnologie e al tema della vocazione».