«Liliana Segre, mia madre, un simbolo calpestato dall'odio: mi ha insegnato la dignità e il rispetto per gli altri»

Nell’ambito del suo ruolo istituzionale di senatrice a vita Liliana Segre, come molti altri politici, ha presenziato alle cerimonie per il 25 aprile. Scegliendo una città a lei molto cara e di cui è cittadina onoraria: Pesaro, dove durante un soggiorno al mare (i nonni materni erano marchigiani) nel 1948 conobbe il suo futuro marito. Una giornata di festa funestata però da una valanga di insulti che si sono scatenati sui social, dove la senatrice è stata accusata persino di essere nazista. Purtroppo, non si tratta di un fenomeno isolato, ma di un’onda di odio che ha scelto Liliana Segre come bersaglio per i motivi più disparati: accusata dai no vax per essersi sottoposta per prima al vaccino in quando soggetto fragile e per aver sostenuto il provvedimento del green pass; odiata per i privilegi che la condizione di senatrice le garantisce; odiata dagli animalisti perché anni fa indossava una pelliccia; bersaglio di rigurgiti di antisemitismo; accusata di essere sopravvissuta ad Auschwitz perché collaboratrice dei nazisti. E soprattutto, invisa a chi la reputa di fatto complice del massacro sistematico dei palestinesi nella striscia di Gaza in quanto ha espresso dei distinguo sulla definizione di genocidio e non ha condannato con forza il governo Netanyahu. Una deriva sociale, certo, ma anche il sintomo di come sia facile manipolare i fatti, le parole, la stessa storia per confezionare un bersaglio dell’odio con un metodo davvero molto affine a quello nazista.

A provare dolore e sconcerto per quello che sta accadendo sono in primis i figli della senatrice, che negli ultimi anni le sono stati a fianco anche in ambito istituzionale, condividendo i principi e i valori che il suo ruolo e la sua figura comportano. Alberto Belli Paci, il primogenito, che porta il nome del padre di Lilliana Segre, morto di tifo pochi mesi dopo il suo arrivo ad Auschwitz, è impegnato da anni sul tema della riconciliazione all’interno dell’associazione di ispirazione cattolica Rondine – cittadella della pace, e su quello della memoria nel Comitato pietre d’inciampo di Milano, ci ha inviato una sua testimonianza scritta con i toni vibranti di un figlio, ma anche lucidi e fermi di chi crede nella giustizia, nel dialogo e della verità storica.