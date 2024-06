Il Mar Mediterraneo, striato di sangue, torni ad essere grembo di umanità e fraternità

di CLAUDIO MONGE, Frate domenicano, direttore del Centro Studi DoSt-I (Dominican Study Institute) di Istanbul E dottore in Teologia Fondamentale (sall’Università di Strasburgo

Può il Mediterraneo, teatro di conflitti e di naufragi, tornare ad essere grembo, diventare lo spazio di un umanesimo rigenerato e di una fraternità universale? Quale misura dell’umano racconta questo mare? Due domande tra le tante che ci si può porre guardando al presente di quello che è stato definito, in tempi recenti, un grande cimitero a cielo aperto, in cui i naufraghi non hanno avuto spesso né il diritto di una degna sepoltura né, talvolta, neppure l’accostamento di un nome e quindi di una storia, da ricordare, da piangere, da tramandare…

È proprio nella ferma convinzione che il Mediterraneo non possa essere semplicemente derubricato come luogo di una tragedia immane, né essere archiviato come epicentro geografico di una storia illustre, in parte mitica, ma esclusivo patrimonio della memoria e soggetto riservato agli specialisti della storia, che delle teologhe e dei teologi attivi in diversi centri universitari e culturali, distribuiti sulle cinque rive del “Mare Nostrum”, hanno deciso da alcuni anni di orientare e coordinare le loro ricerche per una teologia che sgorghi da questo crocevia del mondo.

Questo crogiuolo di civiltà che ha dato origine a tradizioni, filosofie e religioni, che a loro volta hanno plasmato il mondo moderno, non può essere diventato improvvisamente sterile! Là dove gli scambi tra i popoli, il commercio e le migrazioni hanno creato spazi unici di interazione e fecondazione reciproca, deve in qualche modo rinnovarsi anche una visione dell’umano, che oggi non può che respirare attraverso il mosaico di società, culture, lingue e costumi delle cinque sponde che si affacciano su quello che Giorgio La Pira, padre costituente, originario di Pozzallo, definì il nuovo Lago di Tiberiade.

Le teologie non possono certo essere estranee a questa riflessione. In primis quella cristiana, legata in modo indissolubile all’evento dell’Incarnazione, che passa al vaglio il concetto di cultura, da intendersi prima di tutto come vera mediazione tra la particolarità degli individui e l’universalità del Bene comune, tra nazione al singolare e umanità plurale, contestando la stessa riduzione della dimensione religiosa a mero fatto identitario discriminante, tradimento della vocazione mediterranea originaria che era spazio della mediazione e dell’incontro e luogo di relazioni vitali.