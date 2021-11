Il pellegrinaggio di Taizè fa tappa a Torino: il Capodanno diverso in riva al Po

"Pellegrini di pace e di amore". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha definito i circa 6000 giovani, provenienti da tutta Europa, attesi nel capoluogo piemontese per il Capodanno di Taizé. Sarà infatti il capoluogo piemontese ad ospitare, dal 28 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022, il Pellegrinaggio di Fiducia sulla Terra (così si chiama il raduno che la comunità ecumenica francese organizza ogni anno in una città diversa). Sarà un'edizione particolare: già programmata per l'anno passato ma poi rinviata a causa dell' emergenza pandemica, segnerà, si spera, il ritorno a un incontro più diretto e genuino, dopo i lunghi mesi dell'isolamento e delle distanze forzate. D'altra parte si svolgerà in un momento ancora molto delicato, il che richiede agli organizzatori uno sforzo supplementare, e collaborazione da parte di tutti i partecipanti, in quello spirito di attenzione per l'altro che da sempre contraddistingue la famiglia di Taizé.

"L'esperienza", ha sottolineato monsignor Nosiglia durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, mercoledì 3 novembre, "ha un enorme valore sul piano ecumenico, proprio in quanto incontro tra Chiese cristiane differenti. Per noi si inserisce anche in quel cammino sinodale che papa Francesco ha indicato per una Chiesa in uscita e che in questo periodo coinvolge tutte le nostre comunità》. Nei giorni del pellegrinaggio è stata confermata - come peraltro già annunciato da tempo - la possibilità, per i giovani che lo vorranno, di sostare davanti alla Sindone (il sudario, custodito a Torino, che, secondo la tradizione, avvolse il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla croce). "Non sarà un'ostensione, né una venerazione" ha precisato l'arcivescovo, "Sarà invece un momento di contemplazione, che, in sintonia con i frères di Taizé, desideriamo offrire ai giovani, i quali potranno scegliere con assoluta libertà, nel rispetto della sensibilità di ciascuno e delle diverse posizioni che le varie Chiese assumono nei confronti della Sindone". Il Sudario non verrà spostato dalla teca che abitualmente lo accoglie, in una cappella del Duomo, ma potrà essere osservato da una posizione privilegiata (molto da vicino). Una simile opportunità era già stata offerta nel 2018 a un gruppo di giovani diretti a Roma per un incontro con il Santo Padre.