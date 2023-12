Giù le mani da San Giuseppe

Sta facendo discutere, in questi giorni, il presepe di don Vitaliano Della Sala, il sacerdote “no global” che ha messo attorno alla mangiatoia due Madonne e nessun Giuseppe. Un modo, ha spiegato il prete influencer, di inclusione del mondo lgbt. In realtà, vorremmo ricordarlo, il presepe è già inclusivo di tutti. Perché Dio si è incarnato per la salvezza di «tutti, tutti tutti», come ricorda sempre anche papa Francesco. Semmai, questa trovata, toglie qualcosa. La Sacra Famiglia ha una molteplicità di messaggi: una donna incinta e un marito che non è il padre del bambino si mettono in viaggio per adempiere i loro doveri, non trovano posto da nessuna parte, sono costretti a far nascere il piccolo nella povertà più estrema e poi devono fuggire, in Egitto, perché perseguitati. Una summa di tutti i mali del mondo, che Gesù è venuto a redimere. E quel Giuseppe accanto a Maria dovremmo guardarlo meglio, non certo toglierlo dal presepe. Un uomo «giusto», così lo definiscono i Vangeli, che all’apprendere della notizia che la sua promessa sposa è incinta e non di lui, decide di ripudiarla in segreto. Farlo pubblicamente avrebbe significato condannarla alla lapidazione, come purtroppo ancora avviene in alcuni Paesi del mondo. Ma Giuseppe ama la sua donna, non vuole farle del male e vuole che nessuno si arroghi i diritto di giudicarla e di punirla. Quanta attualità in queste settimane in cui i femminicidi sono tornati, purtroppo tristemente, sulle cronache dei giornali. Giuseppe ama, Giuseppe non odia, Giuseppe non dà colpe. Dovrebbero farsi un esame di coscienza quanti, in questi giorni, stanno inveendo contro Vanessa, la donna uccisa dal suo amante dopo aver avuto con lui una breve relazione extraconiugale. Quanti insulti a quel marito che l’ha perdonata, riaccolta, tentato di proteggerla. Chissà cosa avrebbero detto questi ben pensanti a una donna come Maria, se fossero vissuti ai suoi tempi, se avessero saputo della sua gravidanza. Giuseppe ama, e poiché ama, si fida. Crede all’impossibile e fa quello che ogni uomo dovrebbe fare: ascolta la sua donna, ascolta la sua coscienza, ascolta Dio. E non solo non la ripudia, neppure in segreto, ma la sposa. La accompagna nel viaggio, le sta accanto nelle difficoltà, previene il pericolo di Erode e apre nuove strade al futuro della sua famiglia.

Ci toglie la possibilità di riflettere su un uomo che, come ha ricordato papa Francesco nell’angelus del Natale 2013, quando ha saputo della gravidanza di Maria, «non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita,. Era un uomo buono, non odiava. Ma quante volte a noi l’odio, l’antipatia, il rancore ci avvelena l’anima. Questo fa male, non permettere mai. Lui è un esempio di quello. Giuseppe, l’uomo fedele e giusto che ha preferito credere al Signore invece di ascoltare le voci del dubbio e dell’orgoglio umano». E allora,