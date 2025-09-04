Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
giovedì 04 settembre 2025
 
Back to school
 

Il primo passo verso la pace nasce tra i banchi

04/09/2025  Alla World House, lo studentato internazionale di Rondine Cittadella della Pace, giovani da Paesi in guerra imparano a vivere insieme. «Con Samir, il mio nemico azero, è iniziata la nostra trasformazione», racconta Elina, armena

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Con l’inizio della scuola alle porte, cresce l’attesa e anche le domande: che cosa serve davvero ai ragazzi di oggi per diventare adulti consapevoli, capaci di affrontare un mondo complesso? In Toscana, nel borgo medievale di Rondine, esiste un luogo unico al mondo che da venticinque anni cerca una risposta: la Cittadella della Pace.

Dal 2015, il Quarto Anno Rondine permette agli studenti dei licei italiani di vivere un anno scolastico diverso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come sperimentazione di innovazione didattica. Non è soltanto un modo per studiare in un contesto internazionale, ma soprattutto un’occasione per crescere: un anno dentro un’esperienza che unisce formazione, vita comunitaria e confronto interculturale.

La World House: vivere con il “nemico”

Il cuore di Rondine è la World House, lo studentato internazionale dove giovani provenienti da Paesi in guerra o divisi da odi storici vivono insieme per due anni. Qui si applica il Metodo Rondine, che trasforma il conflitto in una risorsa educativa. La convivenza quotidiana, il confronto costante e il dialogo con chi è stato indicato come “nemico” diventano strumenti per superare stereotipi e paure.

Non si tratta di una teoria astratta: Rondine mette letteralmente fianco a fianco ragazzi armeni e azeri, israeliani e palestinesi, russi e ucraini. Nonostante il peso delle ferite, la quotidianità condivisa apre varchi inattesi. Come raccontano gli educatori, non è la cancellazione del conflitto, ma la sua trasformazione in un’occasione di crescita e di riconciliazione.

La storia di Elina

 

A Rondine questa rivoluzione ha un volto concreto, quello di Elina, giovane armena che ha terminato a giugno il suo percorso alla World House. «Quando ho incontrato Samir, il mio ‘nemico’ azero a Rondine – ricorda – ho capito che avevamo attraversato lo stesso inferno. La prima volta che ci siamo parlati, è iniziata la nostra trasformazione».

Oggi Elina dedica la sua vita a costruire percorsi di dialogo tra comunità divise dalla guerra. La sua storia è la prova vivente che l’incontro è più forte dell’odio, che i muri possono cadere e che i giovani, se sostenuti, possono diventare ponti di pace.

Ogni ragazzo della World House riceve una borsa di studio completa. Senza il Fondo di Solidarietà, senza i donatori e i partner che credono in questa visione, esperienze come quella di Elina non sarebbero possibili.

Con l’inizio dell’anno scolastico, mentre milioni di studenti varcano le aule, vale la pena ricordare che altrove ci sono giovani che, grazie a Rondine, stanno imparando a trasformare ferite e conflitti in speranza per il futuro. Ma perché tutto questo continui, c’è bisogno di noi.

Fare una donazione significa diventare parte di quella trasformazione che ha cambiato la vita di Elina. Significa scegliere di credere che la pace è possibile, e che può cominciare da un piccolo passo: il tuo.  Sostieni il primo passo possibile

Tag:
Rondinescuola
WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 