Il referendum è fallito, ma il nodo della cittadinanza resta

Il tema della cittadinanza “più semplice” per gli stranieri nel nostro Paese resta un tema, nonostante gli esiti del referendum.

Un tema malposto in un quesito mescolato a grappolo con altri di diverso contenuto; malposto in un referendum, perché la democrazia diretta non può sostituire quella rappresentativa e al Parlamento di eletti toccano le scelte politiche.

Però bisogna avere il coraggio di farle, le scelte, affrontando i temi.

Credo che quello della cittadinanza non riguardi soprattutto il tempo necessario per acquisire un documento, tempo che varia nei diversi Paesi europei (anche qui: un’Europa unita potrebbe dotarsi di norme uguali, se l’Europa fosse un soggetto politico), e penso che non si tratti anzitutto di convenienza:

Abbiamo bisogno di lavoratori, lo chiede il tessuto delle piccole e medie aziende, agricole e non, che sono il motore della nostra economia.

Abbiamo bisogno di bambini, di giovani, dato che siamo i più vecchi al mondo e il nostro sistema pensionistico non regge più.

Servono nuovi italiani. E per essere italiani c’è una necessità prioritaria: sapere l’italiano, conoscere lingue e costituzioni, leggi e abitudini dell’Italia. Ovvero è necessario studiare qui, frequentare la scuola.

Dieci anni di scuola, se realmente frequentata (e tutti devono essere messi in condizione di poterlo fare) fanno di qualunque ragazzo e ragazza un cittadino.

Per questo ragionare sullo Ius Scholae è urgente e dovrebbe vedere l’impegno concreto di tutte le forze politiche, sociali e culturali.

La scuola oltretutto toglie tanti giovani dall’anonimato, dall’indifferenza, dalla strada, dove troppi ragazzini finiscono nelle grinfie delle diverse criminalità.

Più scuola, più integrazione, più assistenza medica e psicologica e un legame con le famiglie, che genera unità, fiducia e allontana i pregiudizi, i sospetti, le paure.

Più scuola vera però, non abborracciata con corsi ultrarapidi che non permettono un inserimento in classe e costringono i poveri insegnanti ai salti mortali per svolgere un programma minimale, abbassando ulteriormente il livello di istruzione.

Però gli insegnanti appassionati fanno miracoli e anche gli studenti, se si sentono voluti bene, rispondono con altrettanti miracoli.

La cittadinanza immediata dopo dieci anni di scuola non è una facile scorciatoia, perché studiare e far studiare costa. L’aggettivo immediata comporta uno sveltimento della burocrazia elefantiaca che frena in ogni ambito il nostro Paese.

Lo Ius Scholae dunque è conveniente, per i motivi già detti. Ma soprattutto è un fatto di giustizia: parliamo di persone, non di numeri. Persone con storie complesse, se hanno lasciato la loro terra e i loro familiari per venire da noi. Sfuggite alla guerra, alle persecuzioni o alla povertà.

Apertura e accoglienza sono parole vuote se non si traducono in una vita dignitosa, in un futuro lavorativo e familiare stabile.

Il primo modo per favorirli è la conoscenza, lo studio, che rende l’uomo libero e cittadino.

(foto in alto: iStock)