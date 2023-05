In vacanza nelle Marche in compagnia di Dio

Anche Dio va in vacanza, o meglio, viene in vacanza con noi.

Dal 22 al 27 agosto a Spicello, in provincia di Pesaro e Urbino, vivremo un’esperienza di vita comune, a cui sono invitati tutti i giovani dai 16 ai 35 anni. Saranno giorni rilassanti, come lo è il mese di agosto, per prepararci alla ripresa dell’anno scolastico e lavorativo. Le Marche saranno la nostra cornice, con le bellezze naturali tipiche di questa regione e le città ricche di storia e di arte. Relax, dunque, ma non solo: non vogliamo certo annoiarci! Visto che abbiamo invitato Dio a stare con noi, avrà anche Lui il proprio spazio: ecco quindi che parte integrante della quotidianità saranno preghiere, riflessioni e condivisioni, con il cuore attento a scorgere le tracce della sua presenza tra noi, nei nostri pensieri e nel nostro modo di vivere insieme. Il filo rosso di questi giorni saranno due verbi: comunicare e annunciare. Comunicare con sé stessi, per non perdersi; comunicare con gli altri, per tessere relazioni autentiche; comunicare con Dio, per vivere felici. La domanda che ci faremo sarà come possiamo trasformare questa esperienza in annuncio, quello stesso annuncio dei primi cristiani, di San Paolo (figura che ci accompagnerà per tutti i sei giorni); quello stesso annuncio che ha cambiato la vita di molte persone. È possibile, dunque, imparare a vivere e comunicare bene per annunciare bene? Proveremo a farlo sfruttando gli strumenti di comunicazione che il 2023 ci mette a disposizione: post, reel, storie, podcast, sondaggi… Tutto ciò che la fantasia, la creatività e lo Spirito ci suggeriranno. Ci metteremo alla prova, ci metteremo la faccia, facendo sin da subito pratica in laboratori di comunicazione digitale al servizio di un’evangelizzazione concreta, possibile e vera. Chi vuole partecipare o anche sapere qualcosa in più, può scrivere a suipassidipaolo@gmail.com. Chi non potrà essere con noi, invece, farà parte comunque della nostra avventura seguendo la nostra pagina “Sui passi di Paolo” su Instagram e Facebook.