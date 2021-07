In villeggiatura con il festival Biblico

Il Festival Biblico segue il suo pubblico nelle località del relax estivo. Si chiama Festival Biblico in Villeggiatura la terza parte della stagione culturale 2021 che dopo le proposte on line della scorsa primavera e gli incontri dal vivo dall’11 al 27 giugno nelle città e province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Treviso, torna ora per due fine settimana di appuntamenti: il 17 e 18 luglio in Valbelluna e il 24 e 25 luglio a Pedescala, frazione del comune di Valdastico. In cartellone ci sono dialoghi, meditazioni, passeggiate, concerti e spettacoli. «È la scommessa di portare la cultura biblica in zone marginali del territorio veneto», spiega Roberta Rocelli, la direttrice del Festival Biblico, rassegna giunta alla 17ª edizione per iniziativa della diocesi di Vicenza e della Società San Paolo, l’editore di Famiglia Cristiana.

A fare da filo conduttore è il titolo «Siete tutti fratelli», da un versetto dal capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, che ha un chiaro riferimento anche al magistero di papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti. Un tema quasi obbligato, chiarisce la direttrice Rocelli: dopo il lungo isolamento della pandemia occorre ricomprendere come essere fratelli, «dobbiamo riappropriarci di un alfabeto delle relazioni e, per farlo guardiamo all’indietro – alle nostre origini, alla Bibbia e ai libri del passato – e cerchiamo di comprendere ciò che sta accadendo ora conversandone insieme.

Sabato 17 e domenica 18 il Festival arriva quindi in Valbelluna, nei comuni di Borgo Valbelluna, Feltre e Pedavena, nel Bellunese. Tra gli appuntamenti, segnaliamo la visita guidata alla chiesa di San Bernardo di Borgo Valbelluna recentemente restaurata; il dialogo a Feltre con la scrittrice Maria Pia Veladiano con Andrea Porcarelli, professore di Pedagogia a Padova; un approfondimento sulla trasformazione digitale alla luce della Sacra Scrittura con don Luca Peyron, direttore dell’Ufficio Servizio per l'Apostolato digitale della Diocesi di Torino e il suggestivo concerto in notturna di Inunum Ensemble Monos. E ancora: una passeggiata verso il Monte Aversa, su un tratto del Cammino delle Dolomiti, guidata delle meditazioni di Ludwig Monti, biblista e monaco di Bose e lo spettacolo Messia e Rivoluzione. Storia e storie del Bund con Miriam Camerini (voce), Angelo Baselli (clarinetto), Gianluca Casadei (fisarmonica), Rocco Rosignoli (violino, contrabbasso e chitarra).

Sabato 24 e domenica 25 luglio il Festival Biblico in Villeggiatura sarà invece a Pedescala di Valdastico (Vicenza). Tra le iniziative in cartellone: l’incontro Madri. Perché l'essere umano possa essere davvero umano, dialogo tra don Alessandro Dehò – prete che vive in Lunigiana in un bosco vicino a un eremo - e Francesco Occhetto, studioso di teologia; lo spettacolo Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto con l’attore Giovanni Scifoni; la passeggiata prima del sorgere del sole lungo il Cammino delle Apparizioni, con Claudio Guglielmi e Giuseppe Mioni; l’incontro Montagne di mezzo. Per una nuova idea dell’abitare con Mauro Varotto, docente di Geografia all'Università degli Studi di Padova, e il poeta e paesologo Franco Arminio e concerto Naüge Beng. Strade nuove con l’attrice e cantautrice Maria Roveran e Joe Schievano, incentrato sull’idioma cimbro e le sue sonorità.

Tutte le informazioni, il programma completo e le modalità di partecipazione sono sul sito: https://www.festivalbiblico.it/programma-villeggiatura-2021/