Si cresce più intelligenti e felici con le storie: i risultati del progetto pilota #ioleggoperchéLAB-NIDI

I libri e la lettura nei nidi possono avere un impatto positivo sullo sviluppo dei bambini piccoli, soprattutto nei contesti più fragili. Dopo tre anni di sperimentazione di #ioleggoperchéLAB-NIDI – il progetto dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo – i risultati di questa terza edizione saranno al centro dell’incontro in programma martedì 1° aprile nella Sala Wagner della Bologna Children’s Book Fair, in un evento previsto dalle 14,30 alle 16,00 dal titolo “#ioleggoperchéLAB-NIDI: il valore della lettura nei piccolissimi”.



Nato come progetto pilota per avvicinare alla lettura i bambini da 0 a 3 anni e potenziare le biblioteche scolastiche nei nidi delle aree più svantaggiate, #ioleggoperchéLAB-NIDI coinvolge oggi 350 nidi della Lombardia e del Piemonte orientale (Novara e Verbano-Cusio-Ossola), ambito territoriale di lavoro della Fondazione. Una pattuglia di nidi sperimentale ma su cui è stato avviato il lavoro in modo sistematico, misurato in fase pre e post intervento dall’Ufficio studi AIE. I dati permettono di tracciare così un quadro sempre più chiaro sugli effetti di questa iniziativa, suggerendo che introdurre i libri e la lettura nei primi anni di vita possa rappresentare un'opportunità importante per accompagnare lo sviluppo dei bambini e dei loro genitori, in particolare in contesti sociali con minori risorse e opportunità.



L’incontro, articolato in due momenti distinti, sarà l’occasione per presentare non solo la nuova analisi sui dati raccolti, che mostrano i progressi compiuti, ma costituirà anche un momento di confronto sull’importanza della lettura nei piccolissimi, con il coinvolgimento di esperti e di chi ha partecipato al progetto: un’occasione formativa concreta, dunque, aperta appositamente a tutti i nidi d'Italia, che potranno partecipare in presenza oppure online (l’evento sarà in diretta sul sito e sulla pagina Facebook di #ioleggoperché) e che vedrà la partecipazione straordinaria del medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, docente presso l'Università degli Studi di Milano Alberto Pellai.

Il programma - L’evento, moderato dalla giornalista Valentina De Poli, si aprirà con i saluti del presidente di AIE Innocenzo Cipolletta e vedrà gli interventi di Renata Gorgani (Vicepresidente AIE), Claudia Sorlini (Vicepresidente Fondazione Cariplo) ed Elena Pasoli (Direttrice Bologna Children’s Book Fair), insieme alla presentazione dei dati della terza edizione dell’indagine a cura di Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE).

Alberto Pellai sarà protagonista di una tavola rotonda insieme a Giovanna Malgaroli (Nati per Leggere). Con loro l’educatrice Patrizia Pillitteri (Nido Baranzate – Milano) e la volontaria di Nati per Leggere Sara Bedendo (Nido Cassano Magnago – Varese) che hanno partecipato al progetto e condivideranno esperienze e buone pratiche sperimentate nei nidi. Un dialogo guidato che metterà in luce l'importanza della lettura e del rapporto con le pagine dei libri nella primissima infanzia, offrendo spunti concreti e buone pratiche a educatori e operatori del settore. Il talk sarà aperto all’interazione del pubblico, una vera e propria occasione di formazione e scambio attivo, e potrà essere seguito in streaming sul sito e sulla pagina Facebook di #ioleggoperché.



Per saperne di più: https://www.ioleggoperche.it/ioleggoperche-lab/nidi