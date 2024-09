Jöeletti con me? Il sogno di Giorgio: rendere il Sassi di Matera accessibili a chi ha disabilità

Bellissima, unica, eppure impervia per chi non possa muoversi agevolmente su e giù per i Sassi e per le sue stradine a saliscendi. Matera è così: bella e impervia, per alcuni impossibile.

E è anche per loro (e per la sua città), che Giorgio Antezza, 59 anni, materano migrato in provincia di Lecco, ha deciso di mettere se non le ali una ruota al suo sogno impossibile: tornare in Basilicata per partecipare a una camminanta/pedalata solidale per le strade di Matera, anche se camminare in senso proprio non può più e nemmeno pedalare: due anni fa gli è stata diagnosticata la Sla, di cui il 15 settembre ricorre la Giornata Nazionale.

È anche grazie al suo impegno che domenica 15 settembre partirà camminata solidale e di sport inclusivo promossa dall’Associazione per i malati di Sla “Con Cuore Impavido”, materana, sostenuta da Aisla. Ci sarà anche Giorgio che correrà bordo di un una joëlette, una particolare carrozzina a una ruota che con l’aiuto di due accompagnatori consente anche a persone con disabilità di affrontare terreni sconnessi.

L’obiettivo è raccogliere fondi con l’intento di donare una joëlette alla città per consentire ai malati di Sla e ai disabili in generale di godere dei suoi scenari e dello stupendo spettacolo dei Sassi.

Per questo la camminata si chiama: “Joëletti con me”. «È un mezzo fantastico» ha raccontato ad Avvenire, «che ho scoperto in quanto ero e rimango un camminatore. Abbiamo pensato di prenderne una a noleggio. La Brianza, con i suoi boschi, è un incanto da attraversare con questo mezzo».

La partenza è fissata alle 10 a Recinto Fiorentini, il traguardo nella splendida San Pietro Caveoso. «Grazie al Comune di Matera, ad Aisla, alla Uisp, al Comitato paralimpico Basilicata e alla Federazione italiana atletica leggera, sarà una giornata di sport aperta a tutti»,spiega Rita Bianco, «Il sogno di Giorgio poi proseguirà con la raccolta fondi che destineremo alla ricerca. Poi nel 2025, 10° anno dalla fondazione di "Con Cuore Impavido" abbiamo altri progetti ed eventi ma il nostro grande sogno sarà realizzare "Una stanza per Fausta": una residenza anche temporanea dedicata alla cura dei malati di Sla e le altre patologie neurodegenerative, che in quel luogo, che stiamo individuando a Matera, potranno soggiornare insieme ai propri famigliari». Per saperne di più: www.concuoreimpavido.it