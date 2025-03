«L'arte dialoga con la materia, in continuo divenire»

«Aspetti un attimo che trovo dove sedermi poi le racconto tutto, non solo della mostra: ho già fatto i quadri». E spiega che ha mal di schiena «ma compatibilmente con gli anni sto benissimo».

Giorgio Griffa nasce a Torino possiamo ormai dire 89 anni fa (il 29 marzo è il suo compleanno). E fin da bambino dipinge. Probabilmente non sa neanche lui con precisione da quando: è accaduto, doveva accadere, per quel fluire dinamico, continuo, inarrestabile della materia che è in ogni sua opera.

Lo intervistiamo per la monografica a lui dedicata a Genova, a Palazzo Ducale, fino al 13 luglio. Titolo: Dipingere l’invisibile. «Le arti aprono la porta all’invisibile, continuano a entrare nell’ignoto dai tempi di Orfeo. E l’ignoto è quella parte di realtà a cui non possiamo dare identità. Sono religioso, ma preferisco che l’invisibile resti tale: è dentro di noi e non lo troviamo neanche andando dallo psicanalista», spiega. «Non mi permetto di dare a quest’ altra dimensione una figura di Dio a mia immagine e somiglianza».

Griffa è l’esempio perfetto di come l’età sia un limite per il corpo ma non per la mente, che continua a viaggiare, come le linee e i colori che propone, a cavallo fra più mondi: la fisica più recente («nel nostro universo quantistico la vita è dappertutto»), la filosofia del divenire, la letteratura. E solo poi la pittura.

C’è stato anche il tempo per diventare avvocato («a mezzo servizio») nello studio del padre, ma la giurisprudenza non lo ha mai legato a sé, e oltre sé come la pittura, anche se lì ha imparato «a mettere una regola su ogni lavoro che faccio, per poi magari trasgredirla. In un artista convivono i contrari. Invece come pittore avevo imparato a mettere in quelle pratiche un po’ più di fantasia».

In mostra, nelle undici sale, grandi tele, lavori su carta e installazioni, tra cui un omaggio a Eugenio Montale nel centenario della raccolta poetica Ossi di seppia. Per celebrare un protagonista di nicchia dell’arte contemporanea e maestro dell’astratto (anche se a lui le etichette stanno strette), in collaborazione con la Fondazione Giorgio Griffa e a cura di Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale, e Sébastien Delot, profondo conoscitore del suo stile personale ridotto all’ essenziale: tela, segni primari che sono realtà e insieme sua rappresentazione e colori puri. La leggerezza dei suoi lavori è la leggerezza calviniana delle Lezioni americane, è quella dell’uccello, non della piuma, di Paul Valery «perché la piuma è schiava del vento, l’uccello invece lo sfrutta, la sua è la scelta di volare, che poi è la gravità che si fa etereo di Pegaso», riflette.

Leggerezza e ricerca del non finito attribuiscono alla sua arte una dimensione altra, fuori dal tempo e vicina al pensiero zen, ma c’è anche la bellezza del Tao, della forza che scorre perennemente attraverso l’energia che muove la materia dell’universo, dei Veda e di quel “continuous becoming” che fu anche il titolo di una sua mostra e che ci lascia in un continuo stato di sospensione. Le sue pennellate, frutto di un’apparente ripetizione, si rinnovano a ogni gesto del pittore, come ogni atto della vita è sempre nuovo e irripetibile. «Caduto il perfetto universo meccanico di Newton, Matisse, lascia il sistema prospettico e rappresenta lo spazio occupandolo ritmicamente. Nel mio lavoro le sequenze di segni occupano lo spazio e il tempo, un segno dopo l’altro, una sequenza dopo l’altra», spiega. «Sono segni ripetitivi, impronte del pollice, del pennello, della spatola che richiamano il ritmo della conoscenza, della semina, del raccolto, della musica, della poesia. C’è una sequenza ritmica che va sulla tela: è un po’ come camminare».