La "bussola" della ricostruzione economica secondo Carlo Cottarelli & Friends

di Ernesto Falcinelli

L’Italia deve ritrovare la rotta dopo l’avaria provocata dal Covid-19, e la sua bussola economica avrà bisogno di nuove coordinate per farlo. L’economia, tra il novero delle scienze, è certamente quella più odiata, tanto da essere definita “The dismal science”, la scienza triste. Essa però non è un mostruoso e volubile spauracchio, come qualcuno crede, ma uno strumento, affascinante e complicato, che, se usato con responsabilità, è capace di illuminare la vita dell’uomo nei momenti più bui; la storia l’ha già dimostrato, basti pensare al piano Marshall, che contribuì a ricostruire l’Europa del secondo dopoguerra.

Questo è il nucleo su cui poggia Dove punta la bussola, scritto da Politics Hub, un’associazione indipendente di giovani della provincia di Varese, nata all’inizio del 2020, che si propone di voler far riscoprire il mondo della politica, dell’economia, e delle più urgenti questioni sociali ai propri coetanei. In un momento di segregazione forzata, i giovani di Politcs Hub decide di voler continuare a perseguire il proprio scopo con questo libro, una raccolta di interviste fatte ad una serie di personalità competenti del settore economico: Carlo Cottarelli, Andrea Beltratti, Francesco Daveri, Alberto Mingardi, Dolly Predovic e Federico Visconti.

Domande e risposte in cui si delineano le basi dell’economia e della finanza, si discutono le difficoltà tradizionali dell’Azienda Italia e le possibili soluzioni per affrontare l’emergenza coronavirus, vengono mostrati i nuovi modi per fare impresa e i metodi con cui formare le nuove generazioni. Le parole d’ordine sono: meno burocrazia, investimenti nella pubblica istruzione, finanziamento statale della ricerca; questi sono i mezzi per raggiungere un futuro più roseo. Tematiche fondamentali e intrecciate sono quelle delle imprese e dei giovani.

Le prime, in stato di apnea a causa del mare di leggi in cui si ritrovano, devono tornare a respirare. Infatti uno degli economisti interistati dichiara:”Bisognerebbe potare l’enorme foresta di leggi e adempimenti che rende così difficle fare impresa in Italia. Sono le imprese che creano lavoro, non lo stato, che al contario dovrebbe metterle in condizioni di farlo”. D’altra parte abbiamo i giovani, le cui prospettive lavorative sembrano concretizzarsi soltanto al di fuori dello stivale. Si ragiona quindi sulla loro istruzione, e su quelle che dovranno essere le loro nuove competenze e i metodi per coltivarle. Emblematico è l’intervento di Dolly Predovic, che in una parte del suo discorso dice:” Einstein sosteneva che ognuno fosse un genio, ma che se si giudicava un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui avrebbe passato tutta la sua vita a credersi stupido. Questo dovrebbe essere il ruolo dell’educatore: non dire ai ragazzi cosa fare, ma tirar fuori e far capire a ciascuno di loro, attraverso l’esperienza, che cosa è portato a fare”; una prerogativa che l’istruzione italiana sembra non riuscire a capire.

Il libro è disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo che Kindle. Non solo divulgazione però, ma anche un concreto aiuto per l’Italia, infatti l’intero incasso sarà devoluto alla croce rossa italiana, e ai comitati di Legnano e Busto Arsizio.