La Città del perdono, un affascinante viaggio nella storia dei giubilei

Nel panorama della saggistica storica e religiosa, pochi autori riescono a combinare con maestria l’accuratezza documentaria con una narrazione vivace e coinvolgente. Marco Roncalli, storico e giornalista di lunga esperienza, riesce nell’intento con La Città del Perdono. Santi, artisti e briganti nei Giubilei, pubblicato da Scholé. marchio editoriale dell’Editrice Morcelliana, la casa editrice fondata nel 1925 a Brescia, specializzata in pubblicazioni di filosofia, teologia, storia e scienze umane. Scholé rappresenta una delle sue linee editoriali, focalizzata su testi di alta divulgazione, saggi accademici e opere di approfondimento culturale. Un’opera, quella di Roncalli (nipote di Giovanni XXIII) che non è soltanto una ricostruzione storica del Giubileo cristiano, ma un vero e proprio viaggio tra fede, arte, società e politica. Marco Roncalli firma un saggio colto, documentato e al tempo stesso accessibile, capace di far emergere tutta la grandezza e la complessità degli Anni Santi. Un viaggio nella storia che è, in definitiva, anche un viaggio dentro noi stessi.

Un’opera che unisce storia, cultura e spiritualità

Fin dalle prime pagine Roncalli accompagna il lettore attraverso sette secoli di Anni Santi. Il Giubileo viene raccontato non solo come evento religioso, ma come crocevia di incontri tra papi e pellegrini, santi e peccatori, artisti e mercanti, tutti protagonisti di una storia ricca di sfumature. L’autore scava nelle radici bibliche e medievali di questa tradizione e ci mostra come i Giubilei abbiano influito non solo sulla vita della Chiesa, ma anche sulla politica e sulla cultura europea. L’istituzione dell’Anno Santo, nata nel 1300 con Bonifacio VIII, si è evoluta nel tempo, segnando momenti cruciali della storia della cristianità e dell’Occidente. Con un approccio rigoroso, ma lungi dalle aridità accademiche, Roncalli analizza i significati più profondi di questo evento, sottolineando l’importanza della misericordia, del perdono e della speranza.

Un affresco vivace e dettagliato

Il libro non si limita a una cronologia degli Anni Santi, ma li racconta attraverso le voci e le esperienze di coloro che li hanno vissuti. Le testimonianze di grandi personaggi – papi, cardinali, mistici, letterati, artisti – si intrecciano con quelle di uomini e donne comuni, restituendoci un quadro ricchissimo e sfaccettato. Petrarca, Dante, Jacopone da Todi, fino a Borges e Giovanni Paolo II: il Giubileo ha ispirato poeti e scrittori, lasciando tracce profonde nell’immaginario collettivo. Non meno affascinante è il ruolo dell’arte: Giotto, Botticelli, Michelangelo, Bernini, Bramante, fino a Morricone nella musica, sono solo alcuni dei nomi che emergono in queste pagine. Il libro ci porta nei vicoli e nelle piazze di Roma, nelle chiese e nei monasteri, nei palazzi pontifici e nei campi dei pellegrini, facendoci rivivere l’atmosfera vibrante e a volte tumultuosa degli Anni Santi. E a proposito dell'Alighieri: «che Dante fosse presente al primo Anno Santo è assai probabile, anche se ancor discusso. Ma più sicuro è che il Giubileo fu in qualche modo all’origine della Commedia, e del resto il suo viaggio ultraterreno data simbolicamente dal venerdì santo 8 aprile proprio del 1300».