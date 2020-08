La movida (in sicurezza) dei lettori

Non poteva mancare, anche se in versione ridotta, l’appuntamento con il Salento book festival. La decima edizione va in scena dl 3 all’8 agosto.

“La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” aspetta gli appassionati di lettura ad Aradeo, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò. A causa del covid, quest’anno, gli appuntamenti saranno soltanto sei. Filo conduttore, tra storie, musica, arte, palazzi, giardini e piazze sarà i llibro di Luca Bianchini, “Baci da Polignano”, ambientato proprio in Puglia.

Organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro presieduta dall’ideatore e organizzatore Gianpiero Pisanello, il Salento book festival, nella serata iniziale prevista nella villa comunale- giardino botanico di Nardò alle 21 di lunedì 3 agosto, farà dialogare Bianchini, al suo ultimo anno da direttore artistico della manifestazione, con Azzurra De Razza. Prevista anche la partecipazione di Rocco Nigro e Rachele Andrioli.

Il 4 agosto, invece, tappa ad Aradeo, nell’Anfiteatro Pino Zimba (incontrano l’autore Giovanni Minerba e Antonella Giustizieri), il 5 agosto è la volta di Galatone, nell’Atrio del Palazzo Marchesale (incontra l’autore Giulia Santi, con la partecipazione di Salvatore Casaluce e Emanuele Coluccia). Il 6 agosto ci si ritrova a Gallipoli, nella Biblioteca Comunale Sant’Angelo (incontra l’autore Eleonora Tricarico, con la partecipazione di Luigi Solidoro e Laura De Vita), mentre il 7 agosto è la volta di Gaatina, nell’ex Convento delle Clarisse (incontrano l’autore Davide Indino, con la partecipazione di Alessandra Caiulo, Salvatore Casaluce e Roberto Chiga). Appuntamento conclusivo, sabato 8 agosto, a Corigliano D’Otranto nel Fossato del Castello Volante (incontra l’autore Emanuele Gatto, con la partecipazione di Gianluca Longo).

L’ingresso è gratuito, ma, essendo i posti limitati per via della pandemia, è obbligatoria la prenotazione al numero 348.5465650. Seguirà il “firmacopie” con Luca Bianchini.