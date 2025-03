«Il nostro Cece non è stato solo la sua malattia ma tutta vita. E ha vinto (nonostante tutto)»

La bestia non s’è mangiata la vita. È stata sconfitta. Può sembrare paradossale, o impossibile, ma è andata proprio così. Il cuore di Cesare, Cece, Zambon, si è fermato il 21 febbraio scorso nell’hospice pediatrico “Il Guscio dei bimbi” dell’ospedale Gaslini di Genova.

Cece ha visto con gli occhi solo per diciotto mesi. Il resto dei suoi sei anni (ne avrebbe compiuti sette il 25 maggio prossimo) li ha trascorsi a lottare contro un tumore al cervello – la “bestia”, come l’hanno soprannominato i genitori Federico e Valentina, frutto avvelenato di una malattia rara, la neurofibromatosi, che colpisce una persona su quattromila – che l’ha reso cieco e poi gli ha portato via molto, non tutto.

Non la capacità di vedere con il cuore e l’immaginazione, ad esempio, non lo spirito avventuriero, non la dolce sfrontatezza tipica dei bimbi della sua età: «Mamma, io sono bello e mi piacciono la velocità e il mare», ripeteva spesso facendosi portare in moto da Vanni Oddera, campione di freestyle motocross che s’è inventato la mototerapia per i bambini come Cece, oppure “costringendo” mamma e papà a portarlo in barca a vela o a donargli un pianoforte che in uno dei video postati sui social strimpella allegramente.

«Cesare non è solo la sua malattia, è quello che ci è lasciato, è tutta vita», dice Valentina con accanto il marito nella sua casa di Genova dove li incontriamo e dove Joy, il labrador nero, che è stato il cane guida di Cece in questi anni, ora s’aggira sornione mentre vuole giocherellare. «A giugno scorso i medici ci avevano detto di essere molto preoccupati per l’avanzare del tumore al cervello ma io non mi sono persa d’animo e ho portato Cesare con i suoi fratelli, Alessandro e Teresa, in vacanza in Puglia», racconta ancora Valentina, «già a maggio del 2022 ci avevano avvisati che non sapevano quanto sarebbe vissuto perché il tumore si era spostato in una zona delicata del cervello, l’ipotalamo. “Non resta molto tempo, fate tutto quello che potete fare con Cesare ma fatelo in fretta”, ci dissero. Abbiamo avuto un anno e mezzo. È stata un’avventura straordinaria».

Parole che non sono il frutto dell’allucinazione di due genitori travolti dal dolore. È il modo con cui Valentina ha raccontato la storia di suo figlio sin dall’inizio. Prima sui social (Facebook e poi Instagram) dove la pagina La storia di Cesare ha conquistato quasi 500mila followers. Sfogliandola, non si trovano rabbia, disperazione, paura.

Tutti i messaggi della famiglia Zambon sono improntati alla forza di vivere, al coraggio, alla speranza, soprattutto, all’amore per la vita. Ecco Cece sorridere sul letto d’ospedale. Ecco Cece in braccio alla madre davanti al mare di Boccadasse. Eccolo ancora abbracciato da Olly, il vincitore di Sanremo, il 2 novembre scorso in una manifestazione a Genova. O portato fuori in passeggino con la madre che gli descrive cosa accade intorno: adesso arriva un motorino, ora scatta il rosso. Scrive: «La vita mi ha donato te e quindi la celebrerò. Semplicemente noi. Un respiro alla volta». Poi aggiunge, citando Fiorella Mannoia: «Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta».