La vera storia dell'8 marzo, Festa della donna

Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/142 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno «Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale». Già molte nazioni celebravano la donna l’8 marzo che rimase quindi la data più gettonata. In Italia la Giornata internazionale della donna si tenne per la prima volta nel 1922, per iniziativa del Partito Comunista d'Italia, che la celebrò il 12 marzo. Per molti anni c’è stato un equivoco sul motivo per cui è stata scelta la data dell’8 marzo per celebrare la festa della donna. Si ricordava che in quella data del 1908 c’era stato un incendio in una fabbrica tessile di Chicago in cui erano morte decine di donne lavoratrici.

L’incendio ci fu davvero, ma in una data diversa, e altrove: il 25 marzo 1911 a New York . Questi i fatti: Triangle Waist Company era una fabbrica tessile che occupava i tre piani più alti dell’Asch Building. La compagnia produceva camicette, modello shirtwaist, così di moda all’epoca, e occupava circa 500 lavoratori, in gran parte giovani donne immigrate. Alcune donne avevano 12 o 13 anni e facevano turni di 14 ore per una settimana lavorativa che andava dalle 60 ore alle 72 ore per una paga media di 6/7 dollari la settimana. Un pomeriggio scoppiò improvvisamente un incendio, i tessuti usati per le camicette erano altamente infiammabili. I proprietari si misero in salvo e lasciarono morire le donne e gli uomini intrappolati, perché era abitudine chiuderli a chiave affinché non si allontanassero dal luogo di lavoro. L’incendio fece 146 vittime di cui 129 giovani donne italiane ed ebree dell’Europa orientale. 62 di loro morirono lanciandosi dalle finestre. Delle trentotto emigranti italiane, ben ventiquattro erano salpate dalla Sicilia alla ricerca della vita migliore possibile. E, invece, ognuna di loro aveva finito per perderla, a causa della mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro, sacrificata alla logica del profitto. Il processo che seguì assolse i proprietari della compagnia e l'assicurazione pagò loro 60.000 dollari per i danni subiti (corrispondenti a circa 400 dollari per ogni morto), il risarcimento alle famiglie fu di 75 dollari.