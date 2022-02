Metamorfosi: i barconi dei migranti diventeranno violini che suoneranno in tutto il mondo

Un lettore ci scrive: «L'ecologia non è una bizzaria intellettuale ma un impegno collettivo che ci può e deve aiutare a costruire un presente più vivibile e un futuro migliore per le generazioni che verranno». La risposta del nostro direttore, don Antonio Rizzolo

Greta e i suoi fratelli, il Sessantotto dei giovani per salvare la Terra

Milioni di giovani sono scesi in piazza in almeno 2052 città sparse in 123 Paesi. L'ultima grande mobilitazione di massa fu nel 2003, contro la guerra in Irak. Ma per molti - vista l'età dei manifestanti - l'onda verde riporta ancor più indietro, a 50 anni fa e oltre...