Paolo Crepet e il delitto di Lecce: «Frutto di un'Italia senza più morale»

«Il delitto di Lecce purtroppo non mi sorprende affatto. Mi chiedo che cosa abbiamo fatto, come società civile, come famiglie, perché non accadesse? La risposta è niente. Siamo tutti uniti nella lotta per non essere educatori, questa è la verità». È l’opinione dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet sulla svolta dell’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ammazzati a coltellate il 21 settembre scorso e per il quale, la notte scorsa, è stato fermato Antonio De Marco, 21 anni, studente universitario in Scienze infermieristiche e tirocinante all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino. «L'azione è stata realizzata con spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di pietà verso il prossimo», ha scritto il pm nel provvedimento di fermo, «nonostante le ripetute invocazioni a fermarsi urlate dalle vittime l'indagato proseguiva nell'azione meticolosamente programmata inseguendole per casa, raggiungendole all'esterno senza mai fermarsi».

Crepet, attento indagatore del mondo giovanile che ha appena dato alle stampe il libro Vulnerabili (Mondadori), è tranchant: «Questo caso è una metafora della violenza inaudita che c’è tra i giovani e che non sempre si traduce in un delitto efferato ma si esprime in atti quotidiani, sotterranei, pervicaci, che distruggono l’altro».

Il movente, come ha detto il procuratore capo di Lecce, è il vero buco nero di questa vicenda. Forse una vendetta nei confronti di Daniele ed Eleonora, ex coinquilini di De Marco.

«Lo ripeto da anni sia agli inquirenti che a voi giornalisti, non c’è sempre un movente. La criminologia classica lo prevede per ogni omicidio ma a volte non c’è o, magari, è sfumato, poco chiaro, incerto, una spinta ad agire dove si mescolano tante cose: impotenza, gelosia, invidia. Questo è uno di quei casi».

Si ammazza senza un motivo?

«A volte sì, purtroppo. C’è una recrudescenza della violenza giovanile legata a una questione che noi non prendiamo sufficientemente in considerazione: l’indifferenza, che è la totale assenza di amore. Il contrario dell’amore non è l’odio ma l’indifferenza. C’è un filo nero che lega questo caso a quello di Colleferro».

Qual è?

«Anzitutto l’efferatezza dell’omicidio: qui oltre sessanta coltellate per ammazzare Daniele ed Eleonora, lì un ragazzo inerme, Willy, massacrato fino a distruggergli il fegato e i polmoni. Ci vuole un’indifferenza abissale per compiere tutto questo. E poi l’aspetto sociale: i due ragazzi di Colleferro frequentavano delle ragazze, erano ben visti dalla loro cerchia sociale e di amici. Da padre e da cittadino mi chiedo: che cosa c’è che fa sì che una persona palesemente violenta sia poi così appetibile, benvoluta, addirittura riverita? Se ci fosse un anticorpo sociale contro la violenza queste persone sarebbero isolate, invece non lo sono».

Riguarda anche il presunto omicida di Lecce?

«Della personalità di questo ragazzo sappiamo poco ma una persona che arriva a compiere un delitto del genere ha dimostrato la sua violenza in altre sedi e in altri modi».

Non la fa riflettere l’età? 21 anni.

«Nel bene e nel male abbiamo anticipato tutto la vita di relazione, sessuale, affettiva che adesso comincia a 13-14 anni. A 21 si è già “adulti” per fare certe cose, sentirsi padroni del mondo, onnipotenti, compiere atti di bullismo ma si è “non adulti” per farne altre, ed essere, totalmente involuti dal punto di vista dell’assunzione della responsabilità». Se avesse l’opportunità di averlo di fronte, che cosa gli direbbe? «Gli chiederei se è consapevole che trascorrerà i prossimi quarant’anni della sua vita in galera. Dalla risposta capirei molte cose».