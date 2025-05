Il Pallio, l'anello, i riti e i leader del mondo: tutto quello che c'è da sapere sulla Messa d'inizio pontificato di Leone XIV

L’OMAGGIO ALLA TOMBA DI PIETRO – Prima della Messa il Pontefice scende, con i Patriarchi delle Chiese Orientali, al Sepolcro di San Pietro, sormontato dallo splendido e maestoso baldacchino di bronzo del Bernini, e vi sosta in preghiera. Poi incensa la tomba. Questo rito, spiega l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, « sottolinea lo stretto legame del Vescovo di Roma all’Apostolo Pietro e al suo martirio, radunando il popolo di Dio, in un giorno così solenne, nello stesso luogo dove egli ha confessato con il sangue la sua fede insieme a tanti altri cristiani che con lui hanno dato la stessa testimonianza». Nel frattempo i diaconi prendono il Pallio pastorale, l’Anello del pescatore e il Libro dei Vangeli e li portano insieme in processione. Il Santo Padre risale in Basilica e si unisce alla processione verso il sagrato della piazza dove si svolge la celebrazione eucaristica.

La messa d’inaugurazione del pontificato di Leone XIV è in programma domenica 18 maggio , quinta domenica di Pasqua, in piazza San Pietro alla presenza di circa 200 delegazioni tra Capi di Stato, di governo e sovrani di tutto il mondo.

La celebrazione che dà ufficialmente inizio al ministero di un Papa segue regole precise, che sono cambiate nel corso degli anni, anche se ci sono alcuni simboli che sono rimasti uguali. Ad aggiornarne il rito è stato Benedetto XIV con un decreto del 20 aprile 2005, all’indomani della sua elezione, che papa Francesco non ha modificato. Si chiama Ordo Rituum pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi (Ordine dei riti per l'inaugurazione del ministero petrino del vescovo di Roma) e tiene conto delle riforme liturgiche successive al Concilio Vaticano II. La principale novità di quest’Ordo consiste nel distinguere i riti e i gesti cerimoniali legati al ministero petrino, da svolgere al di fuori della Messa e non più all’interno di essa . Altre novità sono: una scelta musicale più ampia; le visite alle due Basiliche papali di San Paolo fuori le Mura e di Santa Maria Maggiore che possono essere compiute quando il Pontefice riterrà più opportuno, anche a distanza di tempo dall’elezione, e nella forma che giudicherà più adatta, sia essa una messa, la celebrazione della Liturgia delle Ore o un atto liturgico particolare; il ripristino dell’atto di omaggio individuale di ciascun cardinale al nuovo Pontefice.

ASPERSIONE – All’inizio della Messa, il Papa Leone XIV benedice l’acqua e asperge tutti i fedeli in ricordo del Battesimo.

LETTURE – La prima è tratta dagli Atti degli Apostoli e viene letta in spagnolo, la seconda dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo (in inglese) mentre il Vangelo viene proclamato sia in latino che in greco ed è il brano di Giovanni in cui Gesù chiede per tre volte a Pietro se lo ama e alla risposta affermativa, gli comanda: «Pasci i miei agnelli». Il riferimento è alla missione specifica del Papa e vescovo di Roma di confermare nella fede i cattolici di tutto il mondo.

LATINO – Le preghiere della Messa sono tutte in latino, la lingua ufficiale della Chiesa cattolica, anche se non mancano le altre lingue. Dopo il Credo, viene recitata la preghiera dei fedeli. Le varie intenzioni sono lette in portoghese, francese, arabo, cinese e polacco.

DISPOSIZIONE DEI POSTI – Guardando la Basilica, sulla sinistra del sagrato prendono posto i concelebranti: cardinali, vescovi e le delegazioni delle chiese cristiane. Sulla destra, come sempre, prendono posto le delegazioni dei Paesi, con i Capi di Stato e di governo e i sovrani. Le prime nell’ordine saranno Italia, Stati Uniti, terra d’origine del nuovo Papa, e Perù, la “seconda patria” di Leone XIV dove ha svolto il suo ministero episcopale. Scendendo dal sagrato, a sinistra siedono i rappresentanti delle altre religioni, sacerdoti concelebranti e seminaristi. Dall'altra parte, sulla destra, c’è il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (l’insieme degli ambasciatori) e le altre autorità.

PAPAMOBILE – La Messa d’inizio pontificato è anche l’occasione per il primo giro in papamobile di Leone XIV tra i fedeli presenti in piazza San Pietro. Il giro inizierà alle ore 9, un’ora esatta prima della celebrazione, come ha spiegato il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni.

IMPOSIZIONE DEI SIMBOLI – Alla fine della proclamazione del Vangelo vengono imposti al Papa da tre cardinali dei tre Ordini (diaconi, presbiteri e vescovi) e di continenti diversi, il Pallio e l’Anello del Pescatore. Entrambi i simboli hanno un significato storico e simbolico preciso.