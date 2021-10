Sandra Sabattini: la prima fidanzata verso la santità

«La figura e l’esempio di Sandra Sabattini saranno di fondamentale importanza per i giovani in vista del Sinodo e della Giornata mondiale della gioventù di Panamá». Con la voce rotta dall’emozione Stefano Vitali commenta il riconoscimento da parte di papa Francesco delle virtù eroiche della serva di Dio, ora venerabile, Alessandra Sabattini, figlia spirituale di don Oreste Benzi. Vitali, ex assessore del Comune di Rimini, nel 2009 è guarito inspiegabilmente dopo che proprio don Oreste aveva chiesto all’intera comunità diocesana di pregare la giovane affinché il tumore all’intestino scomparisse consentendo all’uomo di continuare a vivere con la sua famiglia. «Sono felice, è un passo importante verso la beatificazione e poi per la canonizzazione. Semmai dovesse salire alla gloria degli altari, Sandra sarebbe la prima santa della storia ad essere stata fidanzata», commenta Vitali. Nata il 19 agosto 1961 a Riccione e morta a Bologna il 2 maggio 1984, studentessa di medicina e innamorata di un ragazzo di nome Guido Rossi, Alessandra ha dedicato la sua breve vita agli scartati. «Di Sandra ho sempre avuto un’immagine bellissima grazie ai racconti di don Oreste, che per primo in lei aveva visto la santità», spiega Vitali. Esempio cristiano di carità e misericordia verso gli indigenti, Sandra, come la chiamavano in famiglia, faceva parte della Comunità papa Giovanni XXIII e a 23 anni, proprio mentre si recava a prestare sostegno ad alcuni membri della Casa di Igea, nel Riminese, è stata investita da un’auto. A nulla sono serviti il pronto intervento dell’ambulanza e dei medici: dopo tre giorni di coma è morta.

UNA GUARIGIONE MIRACOLOSA Stefano Vitali ha incrociato la giovane riccionese a seguito della sua malattia, scoperta nel 2007. Quaranta linfonodi metastatici gli stavano distruggendo l’intestino. Dopo essersi sottoposto al primo ciclo di chemioterapia, la situazione continuava a degenerare tanto che l’oncologo che lo aveva in cura non riteneva opportuno operare. All’inizio del secondo ciclo di chemio, invece, i valori sembravano essersi normalizzati improvvisamente e inspiegabilmente. Una guarigione mai spiegata, tant’è che lo stesso oncologo ha confessato a Vitali: «Io non posso dirti che si tratta di un miracolo, perché non sono credente; però posso dire a qualunque paziente che ci sono delle speranze e che tutto può accadere». Il 2 novembre, quando don Oreste è morto, Stefano Vitali, padre di quattro figli, era guarito. «Un giorno venne a trovarmi, pranzammo assieme e, informato sul mio stato di salute, pensò subito di ricorrere a Sandra. In ogni occasione pubblica chiedeva ai presenti di rivolgere le proprie suppliche a lei perché potesse aiutarmi a guarire. Così è stato», ricorda Vitali. Dopo la chiusura del processo diocesano, avvenuta lo scorso anno, la causa di Sandra procede verso la beatificazione. Ora è necessario un miracolo: al vaglio del Tribunale ecclesiastico romano ci sono più guarigioni per sua intercessione, tra cui quella di Vitali. Don Oreste amava definire la ragazza una «contemplativa di Dio nel mondo», ed è stata lei stessa a raccontare dall’età di dieci anni il suo amore per Dio nel suo Diario, oggi pubblicato in tre edizioni. «Ci sono gli sposi santi, i genitori santi. Ma non sarebbe bello avere anche una fidanzata santa?», disse don Oreste promuovendo la causa di beatificazione nel 2006.