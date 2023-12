«L'epidemia della paura non ha un vaccino, serve fiducia contro un declino che sembra inevitabile»

La fiducia come bene comune da coltivare e custodire. Perché senza di essa si può solo prendere atto del declino già in corso e non c’è nessun argine alla sfiducia e alla rassegnazione. La sfiducia è un virus che porta con sé “l’epidemia della paura”, il cui «vaccino per prevenire il contagio non è stato ancora trovato», e ipoteca il futuro, visibile in tanti segnali che non sono più episodici ma strutturali: la crisi demografica, la problematica educativa, il fenomeno delle migrazioni nel cuore di un’Europa definita «vecchia, saggia, ricca e sterile» e alla quale si rivolge direttamente: «Europa pensaci, svegliati, apri la tua mente e costruisci il futuro».

Nella Basilica di Sant’Ambrogio dove sono presenti i massimi rappresentanti istituzionali di Milano e della Lombardia, dal sindaco Giuseppe Sala al governatore Attilio Fontana, a numerosi primi cittadini, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, pronuncia il tradizionale “Discorso alla città” alla vigilia della festa del Patrono.

La riflessione di Delpini prende le mosse dalla figura di don Abbondio che nei Promessi sposi dialoga con il cardinale Federigo Borromeo pronunciando la frase divenuta quasi proverbiale: “il coraggio, uno non se lo può dare”. Un esempio, quello del curato descritto dal Manzoni, da non seguire perché, chiosa l’arcivescovo, «crede di essere saggio pensando che il coraggio, uno non se lo può dare, specie in un contesto difficile di prepotenze, ingiustizie impunite, inaffidabilità delle istituzioni, noi crediamo che sia saggio darsi ragioni e condizioni per avere coraggio e praticare la fiducia. Per una comunità, per una città, per un Paese», prosegue Delpini, «la fiducia è una condizione irrinunciabile per una coesistenza pacifica delle persone, delle culture, delle religioni. La fiducia è un atteggiamento necessario per affrontare le sfide di oggi e per andare verso il futuro. La fiducia è l’antidoto per contrastare il declino della nostra civiltà. La fiducia è il rimedio all’epidemia della paura».

Il primo sintomo di questa epidemia è la crisi demografica: «Il desiderio della maternità e della paternità è un segno della chiamata a costruire il futuro, a dare compimento alla voglia di vivere generando vita. L’amore di un uomo e di una donna che si riconoscono affidabili l’uno per l’altra alimenta il desiderio di avere bambini, come esperienza della maturità dell’amore. Ma il virus della paura», nota Delpini, «scoraggia il sogno condiviso, induce a rimandare la decisione di avere bambini fino a che non ci siano tutte le garanzie che promettono di esorcizzare la paura. La crisi demografica ha una delle sue radici nella paura». Perché, continua l’arcivescovo, «la paura di sposarsi e di fare famiglia è un principio di tristezza e di solitudine che contribuisce a rendere desolata la vita della società e genera un circolo vizioso che rende ancora più radicata la paura».

La paura, continua Delpini, pur diffondendosi come «un’epidemia» oggi invece che essere riconosciuta «come una malattia, è giustificata da una forma di realismo». E si chiede chi è che convince la gente che «vere paura sia una forma di buon senso».