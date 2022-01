Sant'Antonio Abate, l'eremita che strappa i peccatori dal fuoco infernale

È festeggiato in tutta Italia, da Nord a Sud, con la benedizione degli animali e l'accensione dei falò. In Sardegna segna l'inizio ufficiale del Carnevale. A Novoli, nel Salento, in suo onore arde la Fòcara, una pira alta 25 metri e con un diametro di 20. È la più grande d'Italia e del Mediterraneo. Attorno alla Fòcara per tutta la serata e la nottata del 16 gennaio, giorno della vigilia e dell'accensione ufficiale, si balla e si canta.



Tutto in onore di sant'Antonio abate, uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche l'imperatore Costantino e i suoi figli, pare, ne cercarono il consiglio. La sua vita è raccontata da un discepolo, sant'Atanasio, che contribuì a farne conoscere l'esempio in tutta la Chiesa.



Per due volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Concilio di Nicea.

la contesa col demonio per le anime dei peccatori Nell'iconografia tradizionale è raffigurato circondato da donne procaci, simbolo delle tentazioni, come lo dipinge ad esempio Paul Cezanne, o animali domestici, come il maiale, di cui è popolare protettore. Il fuoco legato al suo culto ha a che fare con il racconto che vedeva il Santo addirittura recarsi all'inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori.

A Macerata Campania, in provincia di Caserta, il 17 gennaio viene riproposta l’antica tradizione delle Battuglie: botti, tini e falci vengono utilizzati come dei veri e propri strumenti musicali per produrre la caratteristica sonorità meceratese, denominata appunto Pastellessa (o Pastellesse). Molti gli artisti che l'hanno raffigurato, da Velazquez a Bosch, da Grunewald a Paul Cezanne. Un culto diffusissimo per uno che visse in preghiera da eremita per tutta la sua lunga vita.