Ex Ilva, l'arcivescovo di Taranto: «Grati alla magistratura, la politica non ha tutelato la salute dei cittadini»

«La sentenza della magistratura sull’ex Ilva ha stabilito quello che i tarantini sapevano già da tempo ed è supportato dagli studi scientifici e cioè che quello che è avvenuto a Taranto a causa della fabbrica in tutti questi anni è stato un disastro ambientale vero e proprio. Il sentimento della città nei confronti dei magistrati è di profonda gratitudine ed è un sentimento che condivido in pieno. Ma ora bisogna cambiare rotta».

È il commento di monsignor Filippo Santoro, (nella foto in alto), 72 anni, arcivescovo del capoluogo jonico dal 2012 e presidente della Commissione Episcopale della Cei per i Problemi sociali e il Lavoro, sulla sentenza di primo grado che lunedì, dopo 9 anni di udienze, ha condannato, al termine del processo di primo grado, gli ex vertici aziendali dell’acciaieria Fabio Riva a 22 anni e suo fratello Nicola a 20. Le accuse, a vario titolo, sono di disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose. Il giudice di Taranto ha ritenuto che il disastro ambientale fosse «doloso» e quindi messo in conto dalla proprietà. I magistrati hanno condannato anche l’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, a tre anni e mezzo per concorso in concussione aggravata. La Corte d’Assise ha accolto anche la richiesta di confisca dell’area a caldo, ponendo una seria ipoteca sul futuro del polo siderurgico.

Questa sentenza, ancorché non definitiva, cosa significa per Taranto?

«Bisogna restituire speranza a una città sfiancata dall’incertezza. Io sento la gratitudine e il riconoscimento da parte dei cittadini verso la magistratura ed è un sentimento che condivido in pieno anche perché abbiamo vissuto un lungo tempo d’incertezza e d’immobilismo. Ora ci sono a disposizione i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza, ndr) e del Fondo Next Generation Eu. Vanno utilizzati e la politica deve dare un segnale forte per superare l’incertezza e il disincanto dando testimonianza che le cose possono cambiare. È l’ora della svolta».

Come legge la decisione dei giudici?

«La magistratura ha stabilito che la situazione sarebbe andata diversamente se la politica si fosse preoccupata della salute dei cittadini. Io sono qui dal 2012 e ho sempre visto un procrastinare, un rimandare le decisioni, un temporeggiare sulla pelle dei tarantini. Un giorno c’era un intervento della magistratura e il giorno dopo la politica bloccava quello che la magistratura indicava. Se la politica si fosse occupata della salute dei tarantini si poteva trovare una soluzione».

L’ex presidente Vendola si è difeso affermando che sono stati calpestati la verità e il diritto.

«Non entro nel merito delle dichiarazioni fatte da chi ha subito una condanna, mi auguro che in un dibattimento ulteriore la posizione di Vendola, come degli altri imputati, si chiarisca. Però ricordo che le sentenze vanno sempre rispettate e accettate. Da pastore di questa città insisto sulla necessità di un cambiamento, di una svolta. I singoli imputati potranno dimostrare ulteriormente le loro ragioni e lo faranno nei gradi successivi di giudizio».