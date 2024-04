La lezione di Michele Rossa, il don Bosco della Val Maira

Dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, il sacerdote piemontese don Michele Rossa, soprannominato in seguito il “Don Bosco della val Maira”, decide di costruire un “Centro di addestramento al lavoro” che possa dare una qualifica, per il lavoro e per la vita, a tanti giovani che con speranza guardavano al futuro. Nel 1960 il Centro viene trasferito a Dronero, dove nel 1988 diventa Società Consortile a responsabilità limitata sotto la sigla AFP, Azienda Formazione Professionale, tutt’oggi uno dei centri di formazione professionali più importanti attivi in Piemonte.

L’affiliazione al CNOS FAP, di cui condivide i valori e gli strumenti formativi Salesiani, come da ispirazione di Don Rossa, permette una celere espansione e una capillare diffusione nel territorio. Oggi, l’AFP Dronero supporta pienamente anche la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Con una dedizione senza pari, nel corso degli anni AFP ha saputo plasmare le menti e le mani di generazioni di professionisti, contribuendo al progresso individuale e collettivo delle comunità locali.

Una lunga storia di impegno, innovazione e successi nel campo dell’istruzione e della crescita umana e professionale che quest’anno, nel settantenario dalla fondazione, vuole celebrare i traguardi raggiunti nel panorama educativo, pedagogico e cristiano con un programma di appuntamenti che abbraccia una vasta gamma di temi cruciali per il futuro. Dalle conferenze informative alle sessioni di networking per addetti ai lavori, esperti del settore e ospiti illustri, ogni evento è stato progettato per ispirare, educare e connettere.

Il 12 aprile, al Cinema Teatro Iris di Dronero, è in calendario il convegno “Educazione alla vita e al lavoro. Una proposta per i giovani del tempo nuovo”.

Ospiti attesi dell’incontro:

il vescovo di Saluzzo Monsignor Cristiano Bodo che illustrerà una ricerca condotta dalla Fondazione Toniolo di Milano : “Chi sono i giovani di Saluzzo? Valori, fede e scelte di vita”;

che illustrerà una ricerca condotta dalla : “Chi sono i giovani di Saluzzo? Valori, fede e scelte di vita”; il Direttore Generale del CNOS FAP nazionale Don Giuliano Giacomazzi che illustrerà il modello pedagogico educativo e formativo di Don Bosco.

che illustrerà il modello pedagogico educativo e formativo di Don Bosco. il Prof. Silvio Crudo : Docente di Sociologia della Religione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano (ISSR).

: Docente di Sociologia della Religione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano (ISSR). La Direttrice Generale dell’AFP Ingrid Brizio. Dal 2016 AFP è affiliata al CNOS.

Sono attesi anche il governatore regionale Alberto Cirio; l’Assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione Professionale e al lavoro Elena Chiorino; il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. Sanno inoltre presenti i Centri di formazione professionale del CNOS-FAP nazionale (circa 50 Centri Salesiani) che per tre giorni saranno ospiti a Dronero in occasione della celebrazione.

Dal 11 al 13 aprile a Dronero si terrà anche l’Assemblea nazionale CNOS, che prevedrà anche, nella giornata del 12 aprile, una visita al CFP “Don Michele Rossa di Dronero” con la relativa presentazione della figura di Don Rossa da parte del suo biografo Sergio Declementi.