Social
sabato, 10.01.2026
Giorgia Valeri
Giorgia Valeri
Giorgia Valeri
Attualità

Nei gesti quotidiani si annida una ferità profonda

Iniziative

Il Teatro si mette in ascolto delle storie invisibili

Teatro e solidarietà

Arlecchino è approdato in Africa come simbolo di cooperazione, dialogo e solidarietà

Teatro

Il lato oscuro dell'amore in una famiglia svelato da Ambra Angiolini e Ivana Monti

milano

Quello che i media non raccontano: il gesto pacifista dei manifestanti

Teatro e condizione umana

Nella mente di chi non vuole più vivere

il ricordo

Suole di vento, parole di fuoco: l’eredità inquieta di Goffredo Fofi

Teatro

Michele La Ginestra: «E se Pietro e Paolo si fossero incontrati a Roma?»

cinema

Gaza raccontata dai giovani di Gaza

Teatro

Il Piccolo spalanca le porte per accogliere tutti gli spettatori e farsi comunità