Giorgia Valeri
Attualità
Nei gesti quotidiani si annida una ferità profonda
Iniziative
Il Teatro si mette in ascolto delle storie invisibili
Teatro e solidarietà
Arlecchino è approdato in Africa come simbolo di cooperazione, dialogo e solidarietà
Teatro
Il lato oscuro dell'amore in una famiglia svelato da Ambra Angiolini e Ivana Monti
milano
Quello che i media non raccontano: il gesto pacifista dei manifestanti
Teatro e condizione umana
Nella mente di chi non vuole più vivere
il ricordo
Suole di vento, parole di fuoco: l’eredità inquieta di Goffredo Fofi
Teatro
Michele La Ginestra: «E se Pietro e Paolo si fossero incontrati a Roma?»
cinema
Gaza raccontata dai giovani di Gaza
Teatro
Il Piccolo spalanca le porte per accogliere tutti gli spettatori e farsi comunità
