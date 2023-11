Sofia Goggia: Dio? È sempre in pista con me

«Prima di scendere in pista, durante le gare, faccio sempre il segno della croce. Per me significa gratitudine e speranza». A dirlo è la campionessa italiana di sci Sofia Goggia in un’intervista al settimanale Credere. Trent’anni, bergamasca doc, la regina della discesa libera ha vinto quattro Coppe del mondo e due medaglie ai giochi olimpici invernali. In copertina sull’ultimo numero in edicola, la giovane sciatrice racconta a Credere il suo profondo legame con la fede: «Nella mia quotidianità porto Dio sempre con me. Indosso una collanina con un crocifisso di oro bianco che mi accompagna in ogni momento della giornata: durante gli allenamenti, le gare…».

Come ogni bambino, Sofia si è avvicinata alla Chiesa quando era piccola. I suoi genitori, molto credenti, la portavano sempre a Messa. «Andare in chiesa la domenica era un vero e proprio rito. Poi, con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, sono aumentati i miei impegni ed è diventato difficile percepire quale fosse il mio percorso da praticante. Ma alla fine ho capito che la cosa fondamentale è avere la fede dentro di sé». Sofia prega sempre, ogni giorno, non per chiedere qualcosa, ma per ringraziare. «Ci sono alcuni momenti in cui sento di essere particolarmente grata: per esempio, quando sono su una seggiovia e mi guardo attorno. In quel momento riconosco la bellezza che mi circonda e mi sento più vicina a Dio».

Sofia Goggia è nota non solo per le sue numerose vittorie in campo, ma anche per la sua determinazione nel perseguire costantemente la perfezione. È una ragazza molto decisa, che ha sempre vissuto l’agonismo come stile di vita: competitiva, autonoma e spirito libero. Amante della natura e fortemente legata alla spiritualità, per lei la fede è un’àncora nello sport come nella vita, uno spazio dove rifugiarsi nei momenti difficili, ma anche in cui ritrovarsi nei momenti di serenità e riconoscenza.

