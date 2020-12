Stupore, incanto e pace, tra Natale e Capodanno con don Tonino Bello

Era il Dicembre del 1977 quando con don Tonino Bello ci si incontrava in Parrocchia per allestire il presepe. L'occasione di convidere con lui un momento creativo era per noi giovani molto importante: si attendeva con impazienza che il giorno volgesse al termine e puntuali lo aspettavamo. Imparammo molte cose in quelle serate fatate: che presepe viene dal latino praesepium che significa mangiatoia , che il presepe educa alla contemplazione e allo stupore . Contemplazione e stupore che lui stesso ci trasmetteva quando ideava e costruiva sentieri e montagne, ruscelli e casette, stalle e capanne: nei suoi occhi leggevamo il mistero del Natale.

Ho appreso solo successivamente dell'esistenza di una statuina del presepe, forse la meno conosciuta, che ci insegna ad aprire il cuore allo stupore: è quella dell' Incantato o Pastore meravigliato. Un fanciullo con le mani vuote, le braccia aperte e il viso estasiato che esprime appunto meraviglia. Racconta la tradizione che il fanciullo non era ben visto dagli altri pastori perché non portava nessun dono a Gesù. " Gli dicevano: Non hai vergogna? Vieni a Gesù e non gli porti niente? L’Incantato non rispondeva: era totalmente assorto nel guardare il Bambino. E quando i rimproveri si fecero insopportabili intervenne Maria: Incantato non viene a mani vuote! Non vedete che porta al mio Gesù la sua meraviglia, il suo stupore!"

Pastore dell'essenziale, l'Incantato va oltre ogni cosa! Ci dice ancora oggi che la nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perchè ci pone dinnanzi al mistero della vita. Divenuto Pastore , don Tonino scriveva " la meraviglia è la base dell' adorazione, l'empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanazione di un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore . Senza stupore è difficile l'incontro con Dio". E Francesco sembra fargli eco: " Vivi, ama, sogna, credi ! Sogna un mondo che ancora non si vede...Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore !"

Sognare un mondo che ancora non c'è significa già iniziare a costruirlo. Un mondo di pace, senza guerre . Un mondo senza disuguaglianze , un mondo senza inganni. Perchè anchè il Natale può essere un inganno se passata la pausa festiva tutto ritorna come prima, se ogni giorno dimentichiamo che laddove ci sono armi, prepotenza, potenza, dominio, non è Natale. Ecco perchè il Natale, quello vero, più che darci quiete deve trasmettere inquietudine : inquietudine per chi oggi è senza pane, senza casa, senza lavoro, senza salute, senza un amore , senza Dio. Senza speranza! Era inquieto don Tonino. Perchè uomo di speranza.

Per questo amava il presepe. Perchè il presepe “ si inerpica (più della teologia) sui crinali scoscesi della rivelazione col bilico dei suoi ponti, col paradosso delle sue montagne, con la trasognata semplicità dei suoi personaggi.( ) Ma lo ( amava ) soprattutto perchè suggerisce un'arditezza ancora più grande: che Lui, il Signore, è disposto a ricollocare la sua culla, ancora oggi, tra le pietraie della mia anima inquieta".