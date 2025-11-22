Con il piano di Trump Kyiv a un bivio: perdere la dignità o il principale alleato?

«Qui sta diventando sempre più freddo e i blackout dell’elettricità nelle case diventano sempre più prolungati. Ma per questo inverno speriamo per il meglio». Anya, 25 anni, insegnante di inglese in una cittadina della regione di Kyiv, si fa forza, mentre racconta come sta vivendo in questi giorni in Ucraina. Non vuole perdere la speranza. Eppure, nonostante il gelo non sia ancora arrivato, in Ucraina è già inverno. Il Paese è ancora terribilmente scosso dall’ennesima massiccia offensiva russa che, all’alba del 19 novembre, ha preso di mira Leopoli e Ternopil, con una tempesta di 470 droni e 47 missili.

A Ternopil si è consumata una strage: trentuno abitanti sono morti, tra cui diversi bambini, quasi cento sono i feriti, molte persone risultano ancora disperse. L’attacco russo nell’Ovest del Paese, alle porte dell’Europa, ha costretto la Polonia e la Romania a far alzare i loro caccia in volo per proteggere il loro spazio aereo. Il messaggio di Mosca è chiaro: tutto il territorio ucraino resta nel mirino, bersaglio dei russi. Nessuna regione, comprese quelle più lontane dal fronte, possono ritenersi al sicuro. Le forze russe continuano la loro avanzanta nell’est, nel Donetsk, nella regione di Zaporizhzhia, nell’oblast di Kharkiv, dove hanno annunciato di avere preso, di nuovo, Kupiansk, anche se Kyiv smentisce la notizia. L’obiettivo di Mosca è conquistare più terreno possibile e consolidare la propria posizione in punti strategici, sui quali fare leva in vista di un possibile processo negoziale.

Intanto, a Kyiv e nell’Unione europea dominano forte preoccupazione e nervosismo per il piano in 28 punti proposto da Washington per mettere fine alla guerra. Più che un piano di pace, una richiesta a Kyiv di capitolazione, secondo numerosi osservatori e buona parte degli ucraini. Perché, tra le varie proposte - tra le quali la conferma della sovranità dell’Ucraina e la garanzia che la Russia non invaderà i Paesi vicini, -a bozza di accordo prevede che l’Ucraina rinunci completamente al Donbas – Donetsk e Luhanks – inclusa la parte ancora sotto controllo ucraino (che diventerebbe zona-cuscinetto, smilitarizzata), alla Crimea, ad ampie porzioni degli oblast di Zaporizhzhia e di Cherson, stabilite sulla base della linea del fronte attuale. Inoltre, Kyiv sarà libera di entrare nell’Unione europea, ma non dovrà mai entrare nella Nato, dovrà accettare di ridimensionare ampiamente il suo esercito (limitato a 600mila uomini), non potrà ospitare sul proprio territorio nazionale truppe dei Paesi occidentali e gli aerei da combattimento a difesa dell’Ucraina saranno schierati in Polonia, limitando così la capacità di deterrenza nei confronti di possibili future azioni russe contro il Paese. L’Ucraina dovrà accettare di non essere uno Stato dotato di armi nucleari. Il piano parla poi delle prossime elezioni in Ucraina, delle questioni umanitarie, dello scambio di prigionieri, ostaggi e detenuti civili, prevede un pacchetto di misure per la ricostruzione del Paese.

«Chiediamo una pace dignitosa, che rispetti la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino», ha affermato il presidente Zelensky, che si è detto disposto a discutere della bozza di accordo con Washington. Mentre l’Unione europea lavora a una bozza di controproposta con condizioni più favorevoli a Kyiv, Putin approva il piano proposto dagli Usa – che di fatto accetta tutte le richieste di Mosca – e Washington lancia un ultimatum all’Ucraina: se entro il 27 novembre, Festa del ringraziamento negli Usa, Kyiv non accetta il piano, gli Stati Uniti bloccheranno la fornitura di armi al Paese. L’Ucraina ora si trova di fronte a un sofferto bivio, come ha dichiarato chiaramente Zelensky davanti alla nazione: «Perdere la dignità o un alleato chiave».

Con l’accordo proposto - e imposto - dagli Usa l’obiettivo della pace giusta inevitabilmente si allontana. Per gli ucraini, stremati da quasi quattro durissimi anni di guerra su larga scala, questo è il momento più difficile. ll bisogno di pace si scontra con l'amara constatazione, per molti, che le condizioni poste per la fine della guerra siano piuttosto la richiesta a Kyiv di un'umiliante capitolazione. «Che la guerra debba finire è un fatto. Ma come ogni altro ucraino, voglio essere sicuro che la fine del conflitto non porti a una nuova ondata di attacchi da parte della Russia fra tre, cinque o dieci anni». A commentare è Vadim, 36enne di Charkiv che lavora per organismi non profit ed è sposato con una ragazza originaria del Luhansk. «Mettendomi nei panni di chi ora deve prendere le decisioni, io non accetterei mai il punto numero 6 del piano, che limita le forze armate ucraine a 600mila uomini: se parliamo di garanzie di sicurezza, le vere garanzie non sono vuote promesse come il Memorandum di Budapest del 1994 (che è stato poi infranto da Mosca nel 2014). La migliore garanzia è il nostro esercito. Quanto al punto 13, che parla di reintegrare la Russia nel sistema economico globale, a mio avviso questo permetterebbe ai russi di riparare le loro perdite militari nel minor tempo possibile e anche di ampliare la loro capacità militare. E, ovviamente, non sono d'accordo con il punto 21, sulla cessione dei territori alla Russia. Certamente io voglio pace e prosperità per il mio Paese. Ma per raggiungerle abbiamo bisogno di un mondo giusto, non solo sulla carta. E dobbiamo lavorare per correggere i nostri errori».