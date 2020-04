Un fumetto gratuito in rete su papa Wojtyla

Il fumetto si intitola “San Giovanni Paolo II – la vita e le opere di papa Wojtyla”, biografia a fumetti di uno dei Papi più amati e apprezzati nel mondo . I testi sono di Mario Leocata, i disegni di Vincenzo Arces, per un totale di 224 tavole a colori. Il volume sarà reso pubblico gratuitamente a partire da Sabato 11 aprile all'indirizzo www.editorialeaurea.it , dove sarà possibile leggerlo in digitale. Questo graphic novel ripercorre tutta la vita di Karol Jòzef Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II (Wadowice, 18 maggio 1920 - Città del Vaticano, 2 aprile 2005). Eletto papa il 16 ottobre 1978, proclamato beato da Benedetto XVI, suo successore, viene festeggiato annualmente nel giorno del suo insediamento, il 22 ottobre. È stato proclamato santo il 27 aprile 2014, insieme a papa Giovanni XXIII, da papa Francesco. Il suo pontificato è stato caratterizzato da una forte azione politica e diplomatica contro l'oppressione politica e dagli oltre 100 viaggi in tutti gli angoli del mondo che hanno visto la partecipazione di enormi folle, tra le più vaste mai riunite per eventi a carattere religioso...

Questo il testo della prefazione di Monsignor Carmine Brienza

Parroco di Santa Francesca Romana all’Ardeatino

Già Direttore Ufficio Scuola Cattolica presso il Vicariato di Roma

Docente di Filosofia dell’Essere e della Conoscenza presso l’Istituto Superiore di

Scienze Religiose della Pontificia Università Lateranense

Se mi sbaglio, mi corigerete”.

All’errore di grammatica, l’applauso fu oceanico. La scrittura essenziale e scintillante di Mario Leocata coglie uno dei momenti più umanamente belli di un uomo decisivo per il XX secolo. Immagine e parola, la persona intera dentro le cose che fa, l’umiltà della verità e la serena consapevolezza di chi sa essere uomo tra gli uomini, il solido riferimento al

Dio di Gesù Cristo, capace di fondare pienamente il senso della tua vita e della vita degli uomini, la passione del comunicare a tutti questo fondamento: ecco la persona di Karol Woytila, santo tra i santi e Papa Santo. Questa storia a fumetti della vita di Giovanni Paolo II vuole rispondere con semplicità al bisogno di conoscere e di far conoscere a tutti (non certo solo ai bambini!) e secondo tutti i registri della comunicazione umana questo Papa unico, che ha illuminato la Chiesa e il mondo nell’ultima parte del secolo scorso. E il farlo attraverso parole e immagini (fumetti, sì, fumetti, proprio i fumetti pur nel tempo e nel mondo della immagine elettronica) risulta un tentativo umile, seppure ardito, di andare alle radici dell’immagine: la figura, con una parola che la accompagna senza ad essa sovrapporsi. Questa opera punta alla semplicità della comunicazione, con uno stile che racconta, evoca, senza orpelli retorici e senza intellettualismi di sorta, per puntare dritto al cuore. Tuttavia le parole e le immagini procedono a “costruire” un racconto la cui semplicità espressiva è tutt’altro che ingenua, oserei dire sulla scia della “semplicità” evangelica, che fa dell’immagine e della parola il veicolo principale della comunicazione, come avviene nelle parabole.

Emerge così la filigrana di una vita colta nei suoi momenti salienti e significativi, che edificano una storia personale guidata da Dio e vissuta come ubbidienza e consapevolezza da un uomo che la sa vedere sempre da Lui guidata, nei momenti della gioia e nei momenti della sofferenza e sempre protesa verso la piena realizzazione di sé e della storia. Le immagini e le parole di questo libro “illustrano” infatti la vita di un uomo, di un Papa, di un Santo che ha saputo parlare di Dio attraverso le sue parole, i suoi gesti, le sue gioie, le sue sofferenze, il cammino intero di una vita, per dire agli uomini del nostro tempo che il Dio che in Gesù Cristo ha definitivamente parlato agli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, continua anche oggi a parlare attraverso gli uomini che in Lui credono, in Lui hanno fondato la propria vita e che Lui amano.